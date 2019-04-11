В 2018 году ПАО "Днепрогаз" получило около 137 млн гривен убытков

11 апреля 2019 года в ПАО "Днепрогаз" состоялось ежегодное общее собрание акционеров. На заседании была утверждена финансовая отчетность предприятия за прошлый год. Из-за экономических сложностей в газовой сфере убытки компании в 2018 году составили 136,9 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

"Если 2017 год ПАО "Днепрогаз" завершило с убытком в 39 млн гривен, то по результатам прошлого года убытки по предоставлению услуг по распределению голубого топлива составили почти 137 млн гривен. Основным источником материальных убытков являются производственно-технологические потери. Утвержден НКРЭКУ тариф на распределение природного газа покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг лишь на 69%", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в прошлом году объем распределенного компанией газа составил более 830 млн куб. м. Согласно утвержденному Плану развития специалисты компании установили 20,5 тыс. индивидуальных счетчиков газа. На поддержание в рабочем состоянии газораспределительных сетей с целью обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения города в 2018 году направлено 13,2 млн гривен. За эти средства выполнен капитальный ремонт четырех газораспределительных пунктов, установлены системы телеметрии в 50 ГРП, выполнен капитальный ремонт оборудования в 6 газовых колодцах, заменено 77 домовых регуляторов давления, установлено 34 сигнализатора аварийного давления ШРП.

"Основная стратегия нашего предприятия заключается в реализации мер, способствующих уменьшению потерь природного газа, улучшат энергоэффективность газотранспортной системы, а главное – повысят безопасность распределения газа в Днепре и Днепровском районе. Без нашего внимания не остаются и вопросы учета газа среди населения", - отмечает председатель правления ПАО "Днепрогаз" Светлана Пикинер.

По словам пресс-службы, плановая убыточность деятельности ПАО "Днепрогаз" связана с тем, что действующий тариф компании не пересматривался НКРЭКУ уже больше трех лет. Из тарифа на распределение газа, который составляет 56 коп. с одного кубометра, 16 копеек должны быть потрачены на приобретение у Оператора ГТС газа на покрытие производственно-технологических потерь. Отмечается также, что негативно влияет на финансовое состояние существенное увеличение расходов на обеспечение текущей работы предприятия, постоянно растущий уровень инфляции, подорожание горюче-смазочных материалов.

"Несмотря на существующие трудности, техническими подразделениями предприятия выполнены все утвержденные планы осмотров, обслуживания и ремонта газопроводов и сооружений на них. В 2019 году предприятием планируется и в дальнейшем выполнять работы согласно утвержденного Плана развития газораспределительной системы, осуществлять все регламентные работы на газовых сетях, необходимые для бесперебойного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.