У 2018 році ПАТ "Дніпрогаз" отримало близько 137 млн гривень збитків

11 квітня 2019 року у ПАТ "Дніпрогаз" відбулися щорічні загальні збори акціонерів. На засіданні була затверджена фінансова звітність підприємства за минулий рік. Через економічні складнощі у газовій сфері збитки компанії у 2018 році склали 136,9 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

"Якщо 2017 рік ПАТ "Дніпрогаз" завершило зі збитком у 39 млн гривень, то за результатами минулого року збитки за надання послуг з розподілу блакитного палива сягнули майже 137 млн гривень. Основним джерелом матеріальних збитків є виробничо-технологічні втрати. Затверджений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг лише на 69%", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що у минулому році обсяг розподіленого компанією газу склав понад 830 млн куб. м. Згідно затвердженого Плану розвитку спеціалісти компанії встановили 20,5 тис. індивідуальних лічильників газу. На підтримку в робочому стані газорозподільних мереж, з метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання міста у 2018 році спрямовано 13,2 млн гривень. За ці кошти виконано капітальний ремонт чотирьох газорозподільних пунктів, встановлено системи телеметрії у 50 ГРП, виконано капітальний ремонт обладнання у 6 газових колодязях, замінено 77 будинкових регуляторів тиску, встановлено 34 сигналізатори аварійного тиску ШРП.

"Основна стратегія нашого підприємства полягає в реалізації заходів, що сприятимуть зменшенню втрат природного газу, покращать енергоефективність газотранспортної системи, а головне – підвищать безпеку розподілу газу у Дніпрі та Дніпровському районі. Поза нашою увагою не залишаються й питання обліку газу серед населення", - наголошує голова правління ПАТ "Дніпрогаз" Світлана Пікінер.

За словами прес-служби, планова збитковість діяльності ПАТ "Дніпрогаз" пов’язана з тим, що діючий тариф компанії не переглядався НКРЕКП вже більше трьох років. З тарифу на розподіл газу, який становить 56 коп. з одного кубометра, 16 копійок повинні бути витрачені на придбання у Оператора ГТС газу на покриття виробничо-технологічних втрат. Зазначається також, що негативно впливає на фінансове становище суттєве збільшення витрат на забезпечення поточної роботи підприємства, постійно зростаючий рівень інфляції, здорожчання паливно-мастильних матеріалів.

"Попри існуючі труднощі, технічними підрозділами підприємства виконано всі затверджені плани оглядів, обслуговування та ремонту газопроводів та споруд на них. У 2019 році підприємством планується й надалі виконувати роботи згідно затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи, здійснювати всі регламентні роботи на газових мережах, необхідні для безперебійного проходження опалювального періоду 2019-2020 років", - йдеться у повідомленні.