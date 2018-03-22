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В 2018 году объемы резервистов наращены до 144 тыс. человек, - Генштаб

НовостиОбщество    22.03.2018 - 15:21
Фото: резервисты (mil.gov.ua)
Фото: резервисты (mil.gov.ua)

Из них оперативного резерва первой очереди - 117 тысяч человек

В 2018 году объемы резервистов наращены до 144 тысяч человек. Об этом на брифинге "Призыв граждан Украины на срочную военную службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава" сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В 2017 году принято на военную службу по контракту более 36,7 тысяч человек , в том числе свыше 2,4 тысячи офицеров. В 2018 году на службу по контракту уже принято 6,7 тысяч человек. Также в 2018 году объемы резервистов наращены до 144 тысяч человек, из них оперативного резерва первой очереди - 117 тысяч человек, оперативного резерва второй очереди - 27 тысяч человек", - сказал он.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что призыву подлежат 15 тысяч 190 человек. Из них в ВСУ будут направлены 8 990 лиц, в Госспецслужбу транспорта - тысяча, в Нацгвардию - 4 тысячи, в Госпогранслужбу - 1200 человек.

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Теги: резервы, резервисты, Генштаб ВСУ
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