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У 2018 році обсяги резервістів нарощено до 144 тис. осіб, - Генштаб

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 15:21
Фото: резервісти (mil.gov.ua)
Фото: резервісти (mil.gov.ua)

З них оперативного резерву першої черги - 117 тисяч осіб

У 2018 році обсяги резервістів нарощено до 144 тисяч осіб. Про це на брифінгу "Призов громадян України на строкову військову службу та військову службу за призовом осіб офіцерського складу" повідомив начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент РБК-Україна

"У 2017 році прийнято на військову службу за контрактом понад 36,7 тисяч осіб , у тому числі понад 2,4 тисячі офіцерів. У 2018 році на службу за контрактом вже прийнято 6,7 тисяч осіб. Також у 2018 році обсяги резервістів нарощено до 144 тисяч осіб, з них оперативного резерву першої черги - 117 тисяч осіб, оперативного резерву другої черги - 27 тисяч осіб", - сказав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що всього призову підлягають 15 тисяч 190 осіб. З них до ЗСУ будуть направлені 8 990 осіб, до Держспецслужби транспорту - тисяча, до Нацгвардії - 4 тисячі, до Держприкордонслужби - 1200 осіб.

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Теги: резервы, резервисты, Генштаб ВСУ
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