"Днепрогаз" заключил около 160 договоров на присоединение к газовым сетям

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Условия и порядок присоединения к газовым сетям регламентируются Кодексом газораспределительных систем

В прошлом году специалисты ПАО "Днепрогаз" заключили 157 договоров на присоединение к газораспределительным сетям. Услугой стандартного присоединения воспользовались более 60% клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2018 году специалисты Центра обслуживания клиентов "Днепрогаза" заключили 96 договоров на стандартное присоединение к системе газоснабжения. Услугой нестандартного присоединения воспользовался 61 заказчик. Менеджеры клиентского сервиса заключили более 1,5 тыс. договоров на присоединение к ГРС с момента использования нового порядка взаимоотношений между газораспределительными компаниями и заказчиками.

"Главным преимуществом услуг стандартного или нестандартного присоединения является то, что заказчику достаточно подать заявление в Центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость работ. Благодаря упрощенной процедуре не нужно на разных этапах газификации каждый раз ходить по кабинетам для сбора подписей и получения разрешений. Весь процесс координируется нашими менеджерами", - комментирует начальник управления клиентского сервиса ПАО "Днепрогаз" Марина Коваленко.

По словам пресс-службы, с 1 января 2019 года постановлением НКРЭКУ от 14.12.2018 г. № 1917 утверждены новые ставки платы за стандартное присоединение к газовым сетям в Днепропетровской области. В зависимости от типоразмера счетчика и местности суммы варьируются от 12,7 до 18,6 тыс. гривен без НДС.

"Новая модель взаимоотношений между Операторами ГРМ и потребителями газа в части присоединения к сетям внедрена в нашей стране с 2013 года. Услугами стандартного или нестандартного присоединения днепряне могут воспользоваться, обратившись в уполномоченных специалистов Центра обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что условия и порядок присоединения к газовым сетям регламентируются Кодексом газораспределительных систем. При отсутствии замечаний в документации на стандартное присоединение газовая компания зобов'вязаная течение 10 рабочих дней со дня подачи заказчиком заявления выдать ему разрешение на присоединение, проекты договоров и соответствующие счета. Весь комплекс работ по присоединению к газовым сетям по схеме "Стандартное присоединение" специалисты ПАО "Днепрогаз" должны осуществить в течение 90 дней.