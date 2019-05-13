"Дніпрогаз" уклав близько 160 договорів на приєднання до газових мереж

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Умови та порядок приєднання до газових мереж регламентуються Кодексом газорозподільних систем

У минулому році спеціалісти ПАТ "Дніпрогаз" уклали 157 договорів на приєднання до газорозподільних мереж. Послугою стандартного приєднання скористалися понад 60% клієнтів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У 2018 році фахівці Центру обслуговування клієнтів "Дніпрогазу" уклали 96 договорів на стандартне приєднання до системи газопостачання. Послугою нестандартного приєднання скористався 61 замовник. Менеджери клієнтського сервісу уклали понад 1,5 тис. договорів на приєднання до ГРМ з моменту використання нового порядку взаємовідносин між газорозподільними компаніями та замовниками.

"Головною перевагою послуг стандартного чи нестандартного приєднання є те, що замовнику достатньо подати заяву до Центру обслуговування клієнтів, заповнити опитувальний лист, укласти договір та оплатити вартість робіт. Завдяки спрощеній процедурі не потрібно на різних етапах газифікації щоразу ходити по кабінетах для збору підписів та отримання дозволів. Весь процес координується нашими менеджерами", - коментує начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Дніпрогаз" Марина Коваленко.

За словами прес-служби, що з 1 січня 2019 року постановою НКРЕКП від 14.12.2018 р. № 1917 затверджені нові ставки плати за стандартне приєднання до газових мереж у Дніпропетровській області. Залежно від типорозміру лічильника і місцевості суми варіюються від 12,7 до 18,6 тис. гривень без ПДВ.

"Нова модель взаємовідносин між Операторами ГРМ та споживачами газу в частині приєднання до мереж впроваджена в нашій країні з 2013 року. Послугами стандартного чи нестандартного приєднання дніпряни можуть скористатися, звернувшись до уповноважених фахівців Центру обслуговування клієнтів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що умови та порядок приєднання до газових мереж регламентуються Кодексом газорозподільних систем. За відсутності зауважень в документації на стандартне приєднання газова компанія зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня подачі замовником заяви видати йому дозвіл на приєднання, проекти договорів та відповідні рахунки. Весь комплекс робіт по приєднанню до газових мереж за схемою "Стандартне приєднання" фахівці ПАТ "Дніпрогаз" мають здійснити протягом 90 днів.