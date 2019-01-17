В 2018 году "Черниговгаз" бесплатно поверил около 30 тыс. счетчиков

Фото: поверка счетчика (пресс-служба "Черниговгаза")

Периодическая поверка бытовых счетчиков и техническое обслуживание при их поверке проводится бесплатно каждые 5-8 лет

В течение 2018 года "Черниговгаз" совместно с представителями госпредприятия "Черниговстандартметрология" провел бесплатную поверку почти 30 тыс. бытовых счетчиков газа. По ее результатам 32% или 9555 приборов учета оказались непригодными к дальнейшему использованию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В подавляющем большинстве в ходе поверки выбраковываются счетчики роторного типа. Из общего количества 7261 шт., непригодными признано свыше 5,5 тыс., это почти 76% приборов. По сравнению с мембранными счетчиками - из 22,5 тыс. приборов поверку не прошли 4 тыс., или 18%. Прежде всего это связано с механической изношенностью роторного механизма, который, в отличие от мембранного, имеет меньший срок эксплуатации", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что причиной некорректного учета газа становится и внешнее вмешательство. Так, в прошлом году было выявлено 108 случаев вмешательств. По решению комиссии 36 злоумышленникам начислены штрафы на почти полмиллиона гривен. Наибольшие суммы убытков придется возместить потребителям из Нежина - 91,4 тыс. гривен, Бахмача - 58 тыс. гривен и Чернигова - 43,6 тыс. гривен.

Отмечается, что в последнее время распространилась практика приобретения в торговой сети или интернет - магазинах сомнительных учетных устройств с изменяемой конструкцией, которая позволяет недобросовестным потребителям вмешиваться в работу прибора и менять показатели. В компании настоятельно рекомендуют потребителям воздержаться от незаконных действий, ведь скрыть их невозможно. Вместо этого, начисленные от таких злоупотреблений штрафы, значительно превышают стоимость газа, потребленного по правилам.

"Нарушения довольно легко обнаруживаются по характерным механическим повреждениям счетного механизма, поддельным пломбам или отпечаткам клейма. Кроме того, компания владеет специальными техническими средствами, которые помогают обнаруживать любые вмешательства в работу прибора учета", - отметил технический директор "Черниговгаза" Виталий Черчович.

Кроме плановых проверок компания осуществляет проверку счетчиков на корректность работы. Это касается новых приборов или тех, что поверялись другими лабораториями или на заводе-изготовителе и транспортировались на дальние расстояния. В течение года лаборатории "Черниговгаза" провели входной контроль почти 8,4 тыс. счетчиков.

"Периодическая поверка бытовых счетчиков и техническое обслуживание при их поверке проводится бесплатно каждые 5-8 лет, в зависимости от класса точности прибора. Это дает потребителю уверенность, что он оплачивает только за реальное потребление. Если по результатам поверки не будет выявлено нарушений или отклонений в работе прибора, то он считается пригодным к эксплуатации и его вернут потребителю", - говорится в сообщении пресс-службы.