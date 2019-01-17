У 2018 році "Чернігівгаз" безкоштовно повірив близько 30 тис. лічильників

Фото: повірка лічильника (прес-служба "Чернігівгазу")

Періодична повірка побутових лічильників і технічне обслуговування при їх повірці проводиться безкоштовно кожні 5-8 років

Протягом 2018 року "Чернігівгаз" спільно з представниками держпідприємства "Чернігівстандартметрологія" провів безкоштовну перевірку майже 30 тис. побутових лічильників газу. За її результатами 32% або 9555 приладів обліку виявилися непридатними до подальшого використання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В переважній більшості в ході перевірки вибраковуються лічильники роторного типу. Із загальної кількості 7261 шт., визнано непридатними понад 5,5 тис., це майже 76% приладів. Порівняно з мембранними лічильниками - з 22,5 тис. приладів перевірку не пройшли 4 тис., або 18%. Насамперед це пов'язано з механічною зношеністю роторного механізму, який, на відміну від мембранного, має менший термін експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що причиною некоректного обліку газу стає і зовнішнє втручання. Так, в минулому році було виявлено 108 випадків втручань. За рішенням комісії 36 зловмисникам нараховано штрафи на майже півмільйона гривень. Найбільші суми збитків доведеться відшкодувати споживачам з Ніжина - 91,4 тис. гривень, Бахмача - 58 тис. гривень та Чернігова - 43,6 тис. гривень.

Відзначається, що останнім часом поширилася практика придбання в торговельній мережі або інтернет - магазинах сумнівних облікових пристроїв зі змінною конструкцією, яка дозволяє недобросовісним споживачам втручатися в роботу приладу та змінювати показники. У компанії наполегливо рекомендують споживачам утриматися від незаконних дій, адже приховати їх неможливо. Замість цього, нараховані від таких зловживань штрафи, значно перевищують вартість газу, спожитого за правилами.

"Порушення досить легко виявляються за характерними механічними пошкодженнями лічильного механізму, підробленим пломбам або відбиткам клейма. Крім того, компанія володіє спеціальними технічними засобами, які допомагають виявляти будь-які втручання у роботу приладу обліку", - зазначив технічний директор "Чернігівгазу" Віталій Черчович.

Крім планових перевірок компанія здійснює перевірку лічильників на коректність роботи. Це стосується нових приладів або тих, що проходили повірку в інших лабораторіях або на заводі-виробнику і транспортувалися на далекі відстані. Протягом року лабораторії "Чернігівгазу" провели вхідний контроль майже 8,4 тис. лічильників.

"Періодична повірка побутових лічильників і технічне обслуговування при їх повірці проводиться безкоштовно кожні 5-8 років, в залежності від класу точності приладу. Це дає споживачеві впевненість, що він оплачує тільки за реальне споживання. Якщо за результатами перевірки не виявлено порушень або відхилень в роботі приладу, то він вважається придатним до експлуатації та його повернуть споживачеві", - йдеться в повідомленні прес-служби.