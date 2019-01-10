В 2018 году аварийщики "Закарпатгаза" выезжали на вызовы почти 14 тыс. раз

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Количество вызовов аварийщиков за прошлый год выросло на 2 тыс. по сравнению с 2017 годом

В прошлом году специалисты аварийно-диспетчерской службы ПАО "Закарпатгаз" совершили почти 14 тыс. выездов. Больше всего вызовов фиксируется в период отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Количество вызовов аварийщиков за прошлый год выросла на 2 тыс. по сравнению с 2017 годом. Чаще всего проблемы возникали из-за несоблюдения правил безопасности, неисправных дымовых и вентиляционных каналов и самовольной установки или замены газового оборудования.

"Аварийно-диспетчерская служба ПАО "Закарпатгаз" работает круглосуточно включительно с выходными и праздничными днями. Каждый разговор диспетчера с потребителем записывается. Это дает возможность проанализировать ситуацию и степень ее угрозы, а также провести человеку, который обратился, инструктаж, как действовать в конкретном случае. Это позволяет уменьшить риск возникновения чрезвычайной ситуации до того, как специалисты аварийной службы приедут на место вызова", - пояснил главный инженер ПАО "Закарпатгаз" Виктор Водзинский.

Также в пресс-службе отметили, что иногда ситуации выходят за пределы бытовых. Например, 28 сентября 2018 года во время проведения несанкционированных земляных работ в районе села Дубровка частным предпринимателем было повреждено подводящий газопровод к пгт. Среднее Мукачевского района. Тогда без газоснабжения остались почти 3000 потребителей в 15 населенных пунктах. Работникам ПАО "Закарпатгаз" удалось за сутки полностью восстановить газоснабжение.

"По состоянию на 10 января 2019 года в ПАО "Закарпатгаз" на постоянной основе работает 45 аварийных бригад. Ежедневно по области заступает на смену 12 бригад. Абсолютно все специалисты ежемесячно, согласно плану, проходят тренировочные занятия. Эти учения максимально приближены к реальным условиям", - говорится в сообщении пресс-службы.