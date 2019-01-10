У 2018 році аварійники "Закарпатгазу" виїжджали на виклики майже 14 тис. разів

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Кількість викликів аварійників за минулий рік зросла на 2 тис. порівняно із 2017 роком

У минулому році спеціалісти аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Закарпатгаз" здійснили майже 14 тис. виїздів. Найбільше викликів фіксується в період опалювального сезону. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Кількість викликів аварійників за минулий рік зросла на 2 тис. порівняно із 2017 роком. Найчастіше проблеми виникали через недотримання правил безпеки, несправні димові та вентиляційні канали та самовільним встановленням або ж заміною газового обладнання.

"Аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Закарпатгаз" працює цілодобово включно із вихідними та святковими днями. Кожна розмова диспетчера із споживачем записується. Це дає змогу проаналізувати ситуацію та ступінь її загрози, а також провести людині, що звернулася, інструктаж, як діяти в конкретному випадку. Це дозволяє зменшити ризик виникнення надзвичайної ситуації до того, як фахівці аварійної служби приїдуть на місце виклику", - пояснив головний інженер ПАТ "Закарпатгаз" Віктор Водзінський.

Також в прес-службі зазначили, що інколи ситуації виходять за межі побутових. Наприклад, 28 вересня 2018 року під час проведення несанкціонованих земляних робіт в районі села Дубрівка приватним підприємцем було пошкоджено підводящий газопровід до смт. Середнє Мукачівського району. Тоді без газопостачання залишилися майже 3000 споживачів у 15 населених пунктах. Працівникам ПАТ "Закарпатгаз" вдалося за добу повністю відновити газопостачання.

"Станом на 10 січня 2019 року у ПАТ "Закарпатгаз" на постійній основі працює 45 аварійних бригад. Щодня по області заступає на зміну 12 бригад. Абсолютно всі фахівці щомісяця, відповідно до плану, проходять тренувальні заняття. Ці навчання максимально наближені до реальних умов", - йдеться у повідомленні прес-служби.