У 2017 році споживачам повернули майже 6 млн гривень за неякісні товари та послуги

У 2017 році споживачам повернуто майже 6 млн гривень за неякісні товари та надані послуги, що в двічі більше, ніж у 2016 році. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає "Урядовий портал".

"Так, впродовж 2017 року до територіальних органів Держпродспоживслужби надійшло понад 19,7 тис. пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів, з яких на особистому прийомі прийнято майже 6 тис. За результатами розгляду цих звернень у 39% вимоги громадян задоволені", - зауважив Лапа.

За його словами, підвищенню рівня споживчої освіти громадян Держпродспоживслужба приділяє значну увагу. На вирішення цього питання, зокрема, спрямований нещодавно затверджений Урядом план заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року.

Нагадаємо, у 2017 році у Києві не допущено до реалізації понад 400 тонн недоброякісних харчових продуктів і понад 200 одиниць непродовольчих товарів.