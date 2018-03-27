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В 2017 году пограничники обнаружили у украинцев более 3,7 тысяч недействительных документов

НовостиОбщество    27.03.2018 - 22:29
Фото: паспортный контроль на границе (dpsu.gov.ua)
Фото: паспортный контроль на границе (dpsu.gov.ua)

В ГПСУ призывают заблаговременно позаботиться о документах перед выездом за границу

В прошлом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обнаружили у граждан Украины более 3,7 тысяч недействительных документов. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Пограничники советуют заблаговременно позаботиться о необходимых для выезда за границу документах.

"Пересечение гражданами Украины границы осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля за одним из таких документов, а именно паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка и удостоверение члена экипажа", - сообщают в ГПСУ.

Дети также могут пересекать границу по проездному документу ребенка и в случае если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей, и в его сопровождении.

Кроме того, стоит обратить внимание, что порядок въезда в иностранное государство регулируется законодательством соответствующего государства.

Напомним, 27 марта в Государственной миграционной службе сообщили, что количество случаев мошенничества в вопросах оформление заграничных паспортов выросло.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, пограничники, паспорт, документы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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