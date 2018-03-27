У 2017 році прикордонники виявили в українців понад 3,7 тисяч недійсних документів

У ДПСУ закликають завчасно потурбуватися про документи перед виїздом за кордон

Минулого року співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) виявили у громадян України більше 3,7 тисяч недійсних документів. Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.

Прикордонники радять завчасно потурбуватися про необхідні для виїзду за кордон документи.

"Перетин громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю за одним з таких документів, а саме паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу", - повідомляють у ДПСУ.

Діти також можуть перетинати кордон за проїзним документом дитини і у разі якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі.

Крім того, варто звернути увагу, що порядок в’їзду до іноземної держави регулюється законодавством відповідної держави.

Нагадаємо, 27 березня у Державній міграційній службі повідомили, що кількість випадків шахрайства у питаннях оформлення закордонних паспортів зросла.