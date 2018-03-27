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У 2017 році прикордонники виявили в українців понад 3,7 тисяч недійсних документів

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 22:29
Фото: паспортний контроль на кордоні (dpsu.gov.ua)
Фото: паспортний контроль на кордоні (dpsu.gov.ua)

У ДПСУ закликають завчасно потурбуватися про документи перед виїздом за кордон

Минулого року співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) виявили у громадян України більше 3,7 тисяч недійсних документів. Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.

Прикордонники радять завчасно потурбуватися про необхідні для виїзду за кордон документи.

"Перетин громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю за одним з таких документів, а саме паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу", - повідомляють у ДПСУ.

Діти також можуть перетинати кордон за проїзним документом дитини і у разі якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі.

Крім того, варто звернути увагу, що порядок в’їзду до іноземної держави регулюється законодавством відповідної держави.

Нагадаємо, 27 березня у Державній міграційній службі повідомили, що кількість випадків шахрайства у питаннях оформлення закордонних паспортів зросла.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, пограничники, паспорт, документы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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