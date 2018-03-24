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За 2017 год СБУ предотвратила 17 терактов

НовостиОбщество    24.03.2018 - 11:38
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Также СБУ предотвратила 8 диверсий

За 2017 год Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила 17 террористических актов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на полигоне в Киевской области.

"Последние четыре года - переломные в работе СБУ, которая наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан. Только в прошлом году в рамках противодействия терроризму служба предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий", - заявил Порошенко.

Напомним, вчера Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Служба безопасности Украины, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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