За 2017 год СБУ предотвратила 17 терактов

Также СБУ предотвратила 8 диверсий

За 2017 год Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила 17 террористических актов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на полигоне в Киевской области.

"Последние четыре года - переломные в работе СБУ, которая наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан. Только в прошлом году в рамках противодействия терроризму служба предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий", - заявил Порошенко.

Останні чотири роки – переламні у роботі СБУ, яка нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян. Лише торік у рамках протидії тероризму Служба запобігла 17 терористичним актам та 8 диверсіям — Петро Порошенко (@poroshenko) March 24, 2018

Напомним, вчера Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.