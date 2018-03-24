За 2017 рік СБУ запобігла 17 терактам

Також СБУ запобігла 8 диверсіям

За 2017 рік Служба безпеки України (СБУ) запобігла 17 терористичним актам. Про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на полігоні в Київській області.

"Останні чотири роки - переломні в роботі СБУ, яка нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян. Тільки в минулому році в рамках протидії тероризму служба запобігла 17 терористичним актам та 8 диверсіям", - заявив Порошенко.

Останні чотири роки – переламні у роботі СБУ, яка нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян. Лише торік у рамках протидії тероризму Служба запобігла 17 терористичним актам та 8 диверсіям — Петро Порошенко (@poroshenko) March 24, 2018

Нагадаємо, вчора Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваного у підготовці терактів Надії Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.