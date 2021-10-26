В 2014 году НБУ запретил все расчеты на оккупированных территориях, - Гонтарева

"Я пыталась послушать эти пленки, пыталась со своими коллегами из НБУ поговорить о чем вообще идет речь. И все мы пришли к выводу, что НБУ он там вспоминал только потому, что НБУ запрещал расчеты на оккупированных территориях, НБУ мешал всем, кто хотел производить эти расчеты. Вот почему он мог вспоминать НБУ. Потому что НБУ закрыл все банковские и небанковские учреждения, у всех забрал лицензии. Я ни разу Медведчука не видела и не слышала", - сказала Валерия Гонтарева.

По мнению Гонтаревой, она заслуживает "награды", а не обвинений в контексте событий 2014 года.

"И вместо того, чтобы нам всем работникам НБУ того времени выдать медаль "Герой Украины", потому что в первый день, когда я вышла на работу, люди с оружием захватили донецкое отделение НБУ, а на следующий день захватили луганское отделение. И как мы там дрались... Я помню одну из первых своих встреч в МВФ в 2014 году, я тогда попросила встречу с главой центробанка Молдовы, чтобы понять, как они вели расчеты с оккупированным Приднестровьем, но после этого мы решили наоборот перекрыть все эти расчеты, а компании перерегистрировались в Киев, чтобы продолжить работать. Вот и вся история с моей стороны. И при этом генпрокурор, глава СБУ выходят и говорят о вошедшем в сговор НБУ", - отметила экс-глава НБУ.