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У 2014 році НБУ заборонив всі розрахунки на окупованих територіях, - Гонтарева

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 12:08
У 2014 році НБУ заборонив всі розрахунки на окупованих територіях, - Гонтарева Фото: колишня голова НБУ Валерія Гонтарева (radiosvoboda.org)
Автор: Наталія Гурковська

Національний банк України забороняв розрахунки на тимчасово окупованих територіях України, і тільки в цьому контексті народний депутат Віктор Медведчук міг говорити про НБУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Радіо Свобода" екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої.

"Я намагалася послухати ці плівки, намагалася зі своїми колегами з НБУ поговорити про що взагалі йдеться. І всі ми дійшли висновку, що НБУ він там згадував тільки тому, що НБУ забороняв розрахунки на окупованих територіях, НБУ заважав всім, хто хотів робити ці розрахунки. Ось чому він міг згадувати НБУ. Тому що НБУ закрив всі банківські і небанківські установи, у всіх забрав ліцензії. Я жодного разу Медведчука не бачила і не чула", - сказала Валерія Гонтарева.

На думку Гонтаревої, вона заслуговує "нагороди", а не звинувачень у контексті подій 2014 року.

"І замість того, щоб нам всім працівникам НБУ того часу видати медаль "Герой України", тому що в перший день, коли я вийшла на роботу, люди зі зброєю захопили донецьке тервідділення НБУ, а на наступний день захопили луганське відділення. І як ми там билися... Я памятаю одну з перших своїх зустрічей в МВФ у 2014 році, я тоді попросила зустріч з головою центробанку Молдови, щоб зрозуміти, як вони вели розрахунки з окупованим Придністров’ям, але після цього ми вирішили навпаки перекрити всі ці розрахунки, а компанії перереєструвалися в Київ, щоб продовжити працювати. Ось і вся історія з мого боку. І при цьому генпрокурор, голова СБУ виходять і говорять про НБУ, який увійшов в змову", - зазначила екс-голова НБУ.

Нагадаємо, Віктору Медведчуку оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

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Гонтарева
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