С 2008 года НАТО не сделало ничего для членства Украины, - Кулеба

Он отметил, что в 2008 году Альянс в Бухаресте "очень четко заявил", что Украина и Грузия станут членами НАТО.

"И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий относительно членства. С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не сделало ни одного шага для выполнения этого решения", - сказал Кулеба.

По его словам, НАТО должна предоставить список конкретных реформ, которых ожидает от Украины.