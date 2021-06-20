З 2008 року НАТО не зробило нічого для членства України,- Кулеба

Він зауважив, що у 2008 році Альянс у Бухаресті "дуже чітко заявив", що Україна і Грузія стануть членами НАТО.

"І на тому ж саміті лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання обом країнам планів дій щодо членства. З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення", - сказав Кулеба.

За його словами, НАТО має надати список конкретних реформ, яких очікує від України.