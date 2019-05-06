Более 200 тысяч украинцев планируют участвовать в массовых мероприятиях 8-9 мая

В Национальной полиции Украины заявили, что участие в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что массовые мероприятия пройдут во всех регионах страны. Он отметил необходимость оперативного взаимодействия между всеми подразделениями ведомства.

Замглавы НПУ Александр Фацевич отметил, что 8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 220 тысяч человек. В связи со значительной численностью участников ситуационные центры на местах, начиная с 7 часов 9 мая и до завершения мероприятий - переводятся в чрезвычайный режим работы", - указывается в сообщении.

Напомним, в начале апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины".

Как писало РБК-Украина, согласно опросу, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год. День победы занимает шестое место в рейтинге.