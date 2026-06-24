200 тисяч секретних файлів Apple і Tesla злили у мережу: що відомо

Завод Tata Electronics, що спеціалізується на виробництві електроніки для Apple, став жертвою масштабного зламу. Хакери з угруповання World Leaks заявляють про викрадення понад 200 000 секретних файлів, які вже опинилися у відкритому доступі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представники Tata Electronics підтвердили злив даних. За заявою компанії, внутрішні протоколи безпеки спрацювали миттєво, тому інцидент нібито не вплинув на операційну діяльність підприємства.

Попри спроби занизити масштаби проблеми, незалежні дослідники кібербезпеки виявили у даркнеті значний масив реальної технічної та персональної документації, що стосується не лише смартфонів Apple, а й електромобілів Tesla.

Які документи Apple та Tesla потрапили у мережу?

За даними аналітиків, злиті дані були доступні у мережі ще з 10 червня 2026 року. Серед опублікованих матеріалів виявили 33 папки, пов'язані із заводом у Хосурі (штат Тамілнад).

У файлах із назвами на кшталт "com.apple.factorydata" містяться детальні специфікації матеріалів і 52-сторінковий регламент перевірки якості друкованих плат для iPhone.

Крім того, витік містить копії паспортів співробітників заводу та системні логи за кілька років.

Не менш несподіваною стала поява у базі документів, що належать автомобільній компанії Tesla. Зокрема, у відкритий доступ потрапили:

Креслення та схеми проєкту Highland - оновленої версії електромобіля Model 3, випущеної у 2023 році.

Свіжа документація з інженерного збирання компонентів, датована травнем 2025 року.

Специфікації деталей, що використовуються у кросоверах Model Y.

Офіційні представники Apple наразі утримуються від публічних коментарів, проте анонімні джерела всередині компанії підтверджують, що наразі триває "повний та глибокий аналіз масштабів витоку".

Кібератаки на виробничих партнерів технологічних гігантів

Угруповання World Leaks, яке взяло на себе відповідальність за атаку, відоме своїми спробами фінансового шантажу великих корпорацій. Зокрема, у січні 2026 року їхньою головною жертвою став бренд одягу Nike.

Керівництво Tata відмовляється говорити, чи вимагали зловмисники викуп за заблоковані системи, проте характер інциденту чітко вказує на використання здирницького ПЗ (ransomware).

Злам став продовженням небезпечного тренду кібератак на закордонні виробничі потужності американських брендів. Зауважимо, що у травні 2026 року аналогічної атаки зазнав американський завод Foxconn - ще один ключовий збирач техніки Apple.

Тоді представники фабрики спочатку заперечували витік, проте згодом журналісти отримали незаперечні докази зливу автентичної документації Apple, що підтверджують серйозні прогалини у кіберзахисті глобальних ланцюгів постачання.