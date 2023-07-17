200 тысяч с ремонтом. Сколько стоят частные дома под Киевом летом

Но в то же время многие хотят уехать за город, ведь неизвестно, какая ситуация будет со светом в Киеве, не начнет ли РФ снова обстреливать электростанции осенью. Уже сейчас украинские энергетики заговорили о том, что нас может ждать еще более сложная зима, чем в прошлом году.

Летом традиционно снижается спрос на покупку жилья – квартир и частных домов. Война еще больше снизила активность на рынке: многие люди не решаются на серьезную покупку. Те, кто давно планировал приобрести дом за городом, часто откладывают вожделенную покупку на неопределенное время.

Растет ли из-за этого интерес к жилью за городом с автономным отоплением, освещением и коммуникациями и за сколько можно купить такие дома – РБК-Украина расспросило эксперта по недвижимости.

Покупают ли дома под Киевом в ожидании блекаутов

Сейчас пока нет тенденции к тому, чтобы люди активно интересовались жильем за Киевом на осень и зиму. Возможно, ближе к осени продажи будут активнее, говорит риэлтор Светлана Бащук из компании Legion Real Estate. Она занимается продажей и подбором загородной недвижимости в Киево-Святошинском и Васильковском районах.

"Спрос на дома за городом стих. Если квартиры сейчас еще покупают, то частные дома – значительно реже. К загородному жилью сейчас интерес низкий. Все понимают, что эта зима может быть даже сложнее предыдущей. Но люди пока не спешат покупать дома. К тому же проседание на рынке традиционно наблюдается в летнее время, так было и до полномасштабной войны", – делится наблюдениями эксперт.

На низкий спрос влияют многие факторы. Люди боятся тратить деньги, потому что, возможно, придется переезжать из-за войны в другое место. Также влияет ракетная опасность. Как только случаются очередные обстрелы, сделки расторгают, переносят покупку на неопределенное время.

Фото: Если квартиры сейчас покупают часто, то дома значительно реже. Больше всего людей интересует готовое жилье, в которое можно сразу переехать (скриншот с сайта olx.ua)

"Конечно, не каждый сейчас во время войны готов вкладывать такие средства. Потому что дома обычно дороже квартир. Это большие бюджеты, и люди не готовы их вкладывать, потому что непонятно, что будет завтра, произойдут ли очередные масштабные обстрелы", – отмечает специалист.

Сколько стоят дома под Киевом: цены

На формирование цен по-прежнему влияет память о вторжении России в Киевскую область прошлой весной. Клиенты до сих пор не часто покупают дома по Житомирской трассе, не очень хорошо продается жилье и по Вышгородскому направлению. Самые дорогие дома – к югу от Киева. По Одесской трассе и рядом с ней недвижимость стоит дороже всего, говорит риелтор.

"Значительно дешевле – Броварское и Бориспольское направления. Также – поблизости Вышгорода. В западном направлении по Житомирской трассе есть много хороших вариантов, но многие до сих пор реагируют со страхом, когда слышат об этом направлении. Помнят бои в Макарове и поблизости. Поэтому по Житомирской трассе сейчас, кроме единичных случаев, продаж не вижу вообще", – объясняет представитель Legion Real Estate.

Цены на дома с ремонтом площадью от 100 квадратных метров в пригороде Киева:

К западу от Киева, Житомирская трасса: около 150 тысяч долларов ;

; Восточное направление, Бровары и Борисполь: 150 тысяч ;

; Севернее столицы, Вышгородское направление: 120-130 тысяч;

Южное направление, в сторону Обухова: 180–200 тысяч и выше ;

; Софиевская, Петропавловская Борщаговка: 180–200 тысяч.

"Если дома и покупают, то преимущественно с готовым ремонтом. Такие, в которые можно заехать и жить, с готовыми коммуникациями. Загородное жилье без ремонта покупают еще реже. На недостроенное жилье спрос еще ниже. Без ремонта часто можно купить жилье по Киеву по цене 100-110 тысяч долларов. Тогда нужно рассчитывать, что примерно еще 40-50 тысяч нужно вложить в ремонт", – обращает внимание Светлана Бащук.

Фото: Примеры цен на дома под Киевом по разным районам (скриншоты с сайта olx.ua)

С надеждой на сезон. Возрастут ли продажи осенью

Затишье на рынке довольно переменчиво, и если снизится ракетная опасность и постоянная угроза со стороны РФ, спрос на дома за городом вырастет. Эксперт уверена, что как только люди увидят относительную стабильность, снова охотно будут покупать жилье.

"В прошлом году осенью продаж не было вообще. Риелторы как-то выживали на аренде. Но я считаю, что со временем все должно пойти в положительную сторону. Осенью и дальше ближе к зиме спрос будет расти. Уже многие вернулись из других стран, и еще будут возвращаться", – говорит Светлана Бащук.

Если сейчас люди чаще просто выезжают на объекты и смотрят, прицениваются, то осенью уже будут принимать решение о покупке, говорит она.

"Сейчас скорее анализируют, думают, но не покупают. Ездят на просмотр домов. Погода хорошая, летняя – почему бы не поехать? А осенний сезон – это уже такой период, когда клиенты чаще определяются и будут активнее покупать", – прогнозирует собеседница.