Оренда від 4 тисяч. В якому районі Києва найдешевше житло

Райони Києва за цінами на житло зазвичай відрізняються, іноді кардинально. Є райони, у яких вартість оренди та купівлі квартир значно нижча, ніж в інших. Крім місця розташування, ціни на житло залежать ще від багатьох факторів: як далеко від метро, чи є поруч магазини та ТРЦ, де саме розміщується квартира – новобудові чи в старішому будинку.

РБК-Україна проаналізувало оголошення на сайтах та статистику цін на житло і розповідає, в якому районі Києва житло найдешевше.

Деснянський – найдешевший район Києва

За даними аналітиків Lun.ua, житло в Деснянському районі коштує найдешевше в Києві. Причому як по вартості оренди квадратних метрів, так і по купівлі житла в новобудовах та на вторинному ринку.

Деснянський район знаходиться на лівому березі Києва у північно-східній частині міста. Якщо не враховувати пікові години руху транспорту, дістатися до нього можна досить швидко з Оболоні через Північний міст. Район простягається від парку Муромець та пляжної зони Дніпра до віддаленої частини Троєщини. Втім, кордони Деснянського району йдуть далі житлової зони й доходять до межі з Броварами.

Фото: У Деснянському район найдешевше житло в Києві (інфографіка РБК-Україна)

Це класичний спальний район міста, де є парки, сквери та ТРЦ. Хоча відомий район і тим, що зранку звідси складно виїхати через численні пробки. Та сама ситуація – і у вечірні пікові години, коли люди повертаються додому з роботи.

Серед деяких людей досі побутує міф про те, що це один із небезпечних районів. Однак статистика говорить про те, що тут навіть безпечніше, ніж у деяких інших частинах столиці. Хоча новобудов у Деснянському районі в порівнянні з іншими мало і багато радянських споруд, мешканці люблять його за затишок та відчуття дому.

Фото: Парк площею понад 9,5 гектара на Троєщині (kyivcity.gov.ua)

Скільки коштує купити житло в цьому районі

За даними аналітиків Lun.ua станом на червень 2023 року, середня ціна однокімнатної квартири в цьому районі на вторинці – 42 000 доларів. Для порівняння, у Дніпровському середня ціна 54 000, а у Голосіївському - 64 000, Оболонському – 51 500.

Середня ціна двокімнатної квартири у Деснянському районі на вторинці – 57 000 доларів. У Дніпровському – 71 000, Голосіївському – 100 000, а в Оболонському – 77 000.

Середня ціна трикімнатної квартири у Деснянському районі на вторинці – 68 000 доларів. Тоді як у Дніпровському аналогічні пропозиції можна знайти за 104 000, Голосіївському – за 32 500, на Оболоні – за 93 500 доларів.

Фото: Приклади цін на двокімнатні квартири в Деснянському районі Києва на вторинному ринку (скриншот з сайту flatfy.ua)

Фото: Ціни у новобудовах в цьому районі (lun.ua)

Які ціни за оренду квартир у Деснянському районі

Орендувати житло у Деснянському районі також можна за помірними цінами. Причому вартість оренди трикімнатних часто може бути не набагато вищою, ніж двокімнатних:

однокімнатні: 4-8 тисяч гривень на місяць;

двокімнатні: 6-10 тисяч;

трикімнатні: 7-11 тисяч;

Фото: Приклади цін за оренду однокімнатних квартир в деснянському районі (скриншот з сайту flatfy.ua)

Деснянський район вважається найдешевшим районом Києва досить давно. Час від часу ціни змінюються: особливо непередбачуваною може бути ситуація на ринку під час війни. Але в цілому за цим районом вже міцно закріпилася слава “бюджетного" місця проживання.