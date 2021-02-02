Более 200 местных советов поддержали инициативу "Евросолидарности" об увеличении расходов на субсидии

Фракции "Европейской солидарности" по всей стране инициируют внеочередные сессии местных советов и требуют обеспечить украинцев дополнительными субсидиями. Соответствующие проекты решений уже зарегистрированы или поддержаны в 239 местных советах разных уровней.

Об этом сообщает сайт политсилы.

Как известно, фракция "Евросолидарности" в Верховной раде зарегистрировала законопроект, который предусматривает увеличение расходов на субсидии в Государственном бюджете на 7 млрд грн - путем сокращения финансирования Офиса президента и силовых структур.

Народный депутат, председатель Полтавской территориальной организации партии Нина Южанина подчеркнула, что субсидии являются эффективным рыночным механизмом защиты малоимущих граждан.

"В стране расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое", - подчеркнула она.

Во время внеочередного заседания Ровенского областного совета депутат фракции "Европейская солидарность", председатель Ривненской территориальной организации партии Виталий Гайдукевич подчеркнул, что средства на обеспечение субсидий можно найти, если власть уменьшит расходы на себя.

"Когда нам говорят, что в стране нет денег, то я хочу сказать, что эти деньги у страны есть, их вполне возможно забрать из обеспечения деятельности администрации президента, Офиса генпрокурора, СБУ", - отметил он.

Кроме этого, в своем решении Ривненский областной совет отметил, что действия власти по повышению тарифов увеличили социальное напряжение в стране.

"Власть должна прекратить свою провальную деятельность, которая приводит к уничтожению украинского народа. Сегодня мы стремились выработать максимально правильный документ, который, надеемся, услышат в Киеве", - резюмировал председатель Ровенского областного совета Сергей Кондарчук.

Депутаты Днепровского городского совета по инициативе "Европейской солидарности" также требуют увеличить расходы на субсидии в связи с повышением тарифов. Такие требования к президенту, Кабинету министров и Верховной рады депутаты Днепра поддержали 27 января на второй внеочередной сессии.

"Власть обещала снизить тарифы вдвое, но им удалось снизить только субсидии из 71 миллиарда гривен до 36 миллиардов. Также отмена правила 100 киловатт льготной электроэнергии бьет по социально незащищенным слоям населения", - заявил в своем обращении председатель фракции политической партии "Европейская солидарность" в Днепровской городском совете Камиль Примаков.

Кроме вопроса субсидий местные депутаты также требуют усилить ответственность за злоупотребления на энергетическом рынке.

"В условиях бездействия центральной власти мы приложим все возможные усилия, чтобы не оставлять украинцев один на один с этими сверхважными проблемами", - отметил председатель Запорожской территориальной организации "Европейская солидарность", председатель фракции "ЕС" в Запорожском областном совете Игорь Артюшенко.

Напомним, фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде также предлагает вернуть льготную норму до 100 кВт/ч и запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси. "ЕС" настаивает на запрете прямого импорта природного газа в Украину из Российской Федерации.

По словам лидера политсилы Петра Порошенко, власть должна гарантировать, что Украина не будет покупать газ у страны-агрессора. Порошенко также требует прекратить коррупционные схемы поставки электроэнергии из Беларуси и России и подчеркивает необходимость увеличить в бюджете объем средств на субсидии.