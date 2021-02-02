Понад 200 місцевих рад підтримали ініціативу "Євросолідарності" про збільшення витрат на субсидії

Фракції "Європейської солідарності" по всій країні ініціюють позачергові сесії місцевих рад і вимагають забезпечити українців додатковими субсидіями. Відповідні проекти рішень вже зареєстровані або підтримані у 239 місцевих радах різних рівнів.

Про це повідомляє сайт політсили.

Як відомо, фракція "Євросолідарності" у Верховній раді зареєструвала законопроект, який передбачає збільшення витрат на субсидії у Державному бюджеті на 7 млрд грн - шляхом скорочення фінансування Офісу президента та силових структур.

Народний депутат, голова Полтавської територіальної організації партії Ніна Южаніна наголосила, що субсидії є ефективним ринковим механізмом захисту незаможних громадян.

"У країні видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян. У порівнянні з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже вдвічі", - підкреслила вона.

Під час позачергового засідання Рівненської обласної ради депутат фракції "Європейська солідарність", голова Рівненської територіальної організації партії Віталій Гайдукевич наголосив, що кошти на забезпечення субсидій можна знайти, якщо влада зменшить видатки на себе.

"Коли нам кажуть, що в країні немає грошей, то я хочу сказати, що ці гроші в країни є, їх цілком можливо забрати із забезпечення діяльності адміністрації президента, Офісу генпрокурора, СБУ", - зазначив він.

Крім цього, у своєму рішенні Рівненська обласна рада наголосила, що дії влади з підвищення тарифів збільшили соціальне напруження в країні.

"Влада повинна припинити свою провальну діяльність, яка призводить до знищення українського народу. Сьогодні ми прагнули напрацювати максимально правильний документ, який, сподіваємося, почують у Києві", - резюмував голова Рівненської обласної ради Сергій Кондарчук.

Депутати Дніпровської міської ради за ініціативи "Європейської солідарності" також вимагають збільшити видатки на субсидії у зв’язку з підвищенням тарифів. Такі вимоги до президента, Кабінету міністрів та Верховної ради депутати Дніпра підтримали 27 січня на другій позачерговій сесії.

"Влада обіцяла знизити тарифи вдвічі, але їм вдалось знизити тільки субсидії з 71 мільярда гривень до 36 мільярдів. Також скасування правила 100 кіловатів пільгової електроенергії б‘є по соціально незахищеним верствам населення", - заявив у своєму зверненні голова фракції політичної партії "Європейська солідарність" у Дніпровській міській раді Каміль Примаков.

Окрім питання субсидій місцеві депутати також вимагають посилити відповідальність за зловживання на енергетичному ринку.

"В умовах бездіяльності центральної влади ми докладемо всіх можливих зусиль, аби не залишати українців сам на сам з цими надважливими проблемами", - зазначив голова Запорізької територіальної організації "Європейська солідарність", голова фракції "ЄС" у Запорізькій обласній раді Ігор Артюшенко.

Нагадаємо, фракція "Європейська солідарність" у Верховній раді також пропонує повернути пільгову норму до 100 кВт/год і заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. "ЄС" наполягає на забороні прямого імпорту природного газу до України з Російської Федерації.

За словами лідера політсили Петра Порошенка, влада має гарантувати, що Україна не буде купувати газ в країни-агресора. Порошенко також вимагає припинити корупційні схеми постачання електроенергії з Білорусі і Росії і наголошує на необхідності збільшити в бюджеті обсяг коштів на субсидії.