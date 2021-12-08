ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 200 медиков с фальшивым сертификатом воспользовались услугой анонимной вакцинации

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 17:07
Более 200 медиков с фальшивым сертификатом воспользовались услугой анонимной вакцинации Фото: анонимной вакцинацией воспользовались более 200 врачей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Услугами анонимной вакцинации в Ужгороде уже воспользовались более 200 врачей. Всего прививки сделали 1,42 тысячи людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.

По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, в период с 17 ноября кабинет анонимной вакцинации посетили 1420 человек. Все имели поддельные сертификаты о прививках без внесения данных в систему.

"Мы убедили этих людей сделать все правильно, и сейчас у них есть и прививки, и их данные внесены в систему. Из тех, кто к нам обратился, были, в частности, 202 медработника, 107 госслужащих, 370 педагогов, 20 предпринимателей, 65 военных, а также 134 человека, которые не делали прививки из-за принадлежности к определенным религиозным общинам", - добавил Петров.

Также девятерым людям пришлось указать свои данные после прививки, поскольку, вероятно, их данные уже вносили в реестр перед этим.

"То есть фактически только это количество прививалось анонимно, хотя для украинской медицинской системы эти люди были уже привиты", – заявил Виктор Петров.

В частности, как отметил врач, большинство людей с поддельными сертификатами думали, что их данные уже внесены в медицинские системы, в связи с чем боялись обращаться к врачам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Закарпатье владельцам фальшивых COVID-документов позволили вакцинироваться анонимно. Впрочем, это возмутило Минздрав Украины. По словам главы министерства Виктора Ляшко - речи об анонимности быть не может.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация Коронавирус
NEWS
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины