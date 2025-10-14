ua en ru
200 адаптивних клубів. Як в Україні залучають ветеранів до спорту

Вівторок 14 жовтня 2025 13:49
200 адаптивних клубів. Як в Україні залучають ветеранів до спорту Ветерани можуть відновлювати свій фізичний та психологічний стан у адаптативних клубах (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копитко

В Україні активно розвивають адаптивний спорт для ветеранів. Уже діє близько 200 клубів, де тренери займаються з військовими, які отримали поранення чи ампутації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

200 клубів для адаптивного спорту

За словами Бідного, адаптивний спорт є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства.

"В Україні діють майже 200 адаптивних клубів, де тренери працюють із нашими ветеранами. У партнерстві з Національним університетом фізичного виховання і спорту ми запустили дві навчальні програми для тренерів, які допомагають військовим із травмами й ампутаціями", - зазначив посадовець.

Тренери проходять спеціальну підготовку

Бідний наголосив, що робота з ветеранами потребує особливих знань і підходу.

"Особи з інвалідністю мають інші фізіологічні особливості - змінений баланс тіла, відмінності в обміні речовин, у роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо навчати тренерів, які можуть забезпечити безпечні та ефективні тренування", - пояснив він.

Федерації створюють адаптивні дисципліни

Більшість спортивних федерацій уже запровадили адаптивні дисципліни у своїх видах спорту. Міністерство закликає їх активніше залучатися до роботи з ветеранами в регіонах.

"Спорт допомагає ветеранам не лише підтримувати фізичну форму, а й відновлювати психологічний стан, відчувати підтримку спільноти. Дуже важливо, щоб ці програми розвивалися в кожному регіоні", - підсумував Бідний.

Читайте також про те, що за даними Мінмолодьспорту після початку повномасштабної війни з України виїхало 1,7 мільйона молоді. Серед них значна частина спортсменів.

Також у відомстві розповіли, що за більш як три роки війни вони організували тисячі закордонних відряджень на турніри та змагання, і лише близько 500 спортсменів і тренерів не повернулись в Україну. Натомість майже 3000 спортсменів встали до лав ЗСУ, близько 600 уже загинули на війні проти РФ.

