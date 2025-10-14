200 адаптивних клубів. Як в Україні залучають ветеранів до спорту
В Україні активно розвивають адаптивний спорт для ветеранів. Уже діє близько 200 клубів, де тренери займаються з військовими, які отримали поранення чи ампутації.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр молоді та спорту Матвій Бідний.
200 клубів для адаптивного спорту
За словами Бідного, адаптивний спорт є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства.
"В Україні діють майже 200 адаптивних клубів, де тренери працюють із нашими ветеранами. У партнерстві з Національним університетом фізичного виховання і спорту ми запустили дві навчальні програми для тренерів, які допомагають військовим із травмами й ампутаціями", - зазначив посадовець.
Тренери проходять спеціальну підготовку
Бідний наголосив, що робота з ветеранами потребує особливих знань і підходу.
"Особи з інвалідністю мають інші фізіологічні особливості - змінений баланс тіла, відмінності в обміні речовин, у роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо навчати тренерів, які можуть забезпечити безпечні та ефективні тренування", - пояснив він.
Федерації створюють адаптивні дисципліни
Більшість спортивних федерацій уже запровадили адаптивні дисципліни у своїх видах спорту. Міністерство закликає їх активніше залучатися до роботи з ветеранами в регіонах.
"Спорт допомагає ветеранам не лише підтримувати фізичну форму, а й відновлювати психологічний стан, відчувати підтримку спільноти. Дуже важливо, щоб ці програми розвивалися в кожному регіоні", - підсумував Бідний.
