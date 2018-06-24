Лише 20% випускників шкіл в Україні продовжують навчання в закладах професійної освіти, - МОН

Наразі МОН займається розробкою закону "Про професійну освіту"

Професійна освіта в Україні сьогодні не престижна - лише 20% випускників шкіл в Україні продовжують навчання в закладах професійної освіти, проти 40% в європейських країнах. Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в ході дискусії "Якісна професійна освіта як запорука успіху регіонального розвитку" в межах Форуму місцевого розвитку, йдеться у повідомленні прес-служби Урядового порталу.

Так, за словами Гриневич, зараз МОН затвердило проект Концепції реформування професійної освіти, займається розробкою закону "Про професійну освіту" та готує спільний інфраструктурний проект з Європейським Союзом, держава інвестує в модернізацію професійної освіти.

"Заохочення розвитку цього державно-приватного партнерства - наша мета, і ми активно шукаємо шляхи, яким же може бути це заохочення", - додала Гриневич.

Міністр також зазначила, що перші кроки в реформуванні професійної освіти робляться вже зараз і ґрунтуються вони на рекомендаціях Європейського Союзу.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в цьому році уряд виділяє на проекти розвитку науки понад 8 млрд гривень, а також за ініціативою Кабінету Міністрів створено Фонд підтримки стартапів з початковим бюджетом в 50 млн гривень