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Более 20% военнослужащих проголосовали на выборах, - ООС

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 12:14
Более 20% военнослужащих проголосовали на выборах, - ООС
Иллюстративное фото (twitter.com korrespondent)

В районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования

На выборах 2019 по состоянию на 11:00 на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) проголосовали более 20% военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования.

"С восьми часов утра на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования. Личный состав частей и подразделений Объединенных сил активно приобщается к избирательному процессу. По состоянию на 11:00 на отдельных участках свой выбор сделало уже более 20% избирателей в погонах", - сообщается на странице пресс-центра ООС.

Напомним, 25 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разъяснил военнослужащим порядок реализации их конституционного права на участие в выборах президента Украины и алгоритм действий в случае отсутствия военного по месту прописки или в случае лечения в стационаре.

Ранее в Генштабе сообщили, что для военнослужащих ВСУ в целом по Украине создали 93 избирательных участка для участия в выборах президента Украины.

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