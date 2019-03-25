В Генштабе разъяснили порядок голосования военных

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Генштаб предоставил алгоритм действий в случае отсутствия военного по месту прописки или в случае лечения в стационаре

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разъяснил военнослужащим порядок реализации их конституционного права на участие в выборах президента Украины и алгоритм действий в случае отсутствия военного по месту прописки или в случае лечения в стационаре. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в своем Facebook.

Так, в ведомстве отметили, что военным необходимо убедиться, включены ли они в реестр избирателей, и по какому адресу расположен избирательный участок.

"В случае, если в день голосования (31 марта и 21 апреля) Вы не будете по месту Вашего избирательного участка, Вы можете обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей... Заявление избирателя о временном изменении места голосования подается в орган ведения Государственного реестра избирателей лично. Отправка указанного заявления по почте (электронной почте) законодательством не предусмотрена", - объясняют в Генштабе.

В сообщении отмечается, что в случае очереди сотрудники Госреестра должны идти навстречу военным и осуществлять прием вне очереди.

Фото: разъяснения

Также даны разъяснения для военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале. Указано, что такого военного не позднее чем за семь дней до дня голосования руководитель медучреждения должен внести в списки специального избирательного участка, который образуется в таком медучреждении. При этом, если пациента нет в списках, или в медучреждение лицо поступило после составления списков, но не позднее чем за три дня до дня голосования, оно должно быть включено в списки участковой избирательной комиссией в этом заведении.

Кроме того, Генштаб сообщил об особенностях голосования военнослужащих, находящихся в зоне действия украинских миротворческих миссий, а также в дипломатических учреждениях за границей, где украинские граждане могут проголосовать по заграничным, дипломатическим или служебным паспортам. Также указаны особенности голосования военнослужащих, находящихся в зоне ООС и на Яворивском полигоне.

Также в разъяснении предоставлена ​​информация о порядке получения и заполнения бюллетеня в день выборов.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что для военнослужащих ВСУ в целом по Украине создали 93 избирательных участка для участия в выборах президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК в качестве исключения для голосования на выборах президента Украины создал 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей.