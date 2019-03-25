ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Генштабе разъяснили порядок голосования военных

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 12:17
В Генштабе разъяснили порядок голосования военных
Иллюстративное фото (twitter.com korrespondent)

Генштаб предоставил алгоритм действий в случае отсутствия военного по месту прописки или в случае лечения в стационаре

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разъяснил военнослужащим порядок реализации их конституционного права на участие в выборах президента Украины и алгоритм действий в случае отсутствия военного по месту прописки или в случае лечения в стационаре. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в своем Facebook.

Так, в ведомстве отметили, что военным необходимо убедиться, включены ли они в реестр избирателей, и по какому адресу расположен избирательный участок.

В Генштабе разъяснили порядок голосования военных

"В случае, если в день голосования (31 марта и 21 апреля) Вы не будете по месту Вашего избирательного участка, Вы можете обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей... Заявление избирателя о временном изменении места голосования подается в орган ведения Государственного реестра избирателей лично. Отправка указанного заявления по почте (электронной почте) законодательством не предусмотрена", - объясняют в Генштабе.

В сообщении отмечается, что в случае очереди сотрудники Госреестра должны идти навстречу военным и осуществлять прием вне очереди.

Фото: разъяснения 

Также даны разъяснения для военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале. Указано, что такого военного не позднее чем за семь дней до дня голосования руководитель медучреждения должен внести в списки специального избирательного участка, который образуется в таком медучреждении. При этом, если пациента нет в списках, или в медучреждение лицо поступило после составления списков, но не позднее чем за три дня до дня голосования, оно должно быть включено в списки участковой избирательной комиссией в этом заведении.

Кроме того, Генштаб сообщил об особенностях голосования военнослужащих, находящихся в зоне действия украинских миротворческих миссий, а также в дипломатических учреждениях за границей, где украинские граждане могут проголосовать по заграничным, дипломатическим или служебным паспортам. Также указаны особенности голосования военнослужащих, находящихся в зоне ООС и на Яворивском полигоне.

Также в разъяснении предоставлена ​​информация о порядке получения и заполнения бюллетеня в день выборов.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что для военнослужащих ВСУ в целом по Украине создали 93 избирательных участка для участия в выборах президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК в качестве исключения для голосования на выборах президента Украины создал 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей.

Сегодня последний день для смены места голосования на выборах В ЦИК назвали количество человек, которые изменили место голосования
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко военныеголосованиеГенштаб ВСУ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь