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Більше 20% військовослужбовців проголосували на виборах, - ООС

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 12:14
Більше 20% військовослужбовців проголосували на виборах, - ООС
Ілюстративне фото (twitter.com korrespondent)

У районі проведення операції Об'єднаних сил триває процес голосування

На виборах 2019 станом на 11:00 на спеціальних виборчих дільницях в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) проголосували більше 20% військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що в районі проведення операції Об'єднаних сил триває процес голосування.

"З восьми годин ранку на спеціальних виборчих дільницях в районі проведення операції Об'єднаних сил триває процес голосування. Особовий склад частин і підрозділів Об'єднаних сил активно долучається до виборчого процесу. Станом на 11:00 на окремих ділянках свій вибір зробив вже понад 20% виборців у погонах", - повідомляється на сторінці прес-центру ООС.

Нагадаємо, 25 березня Генеральний штаб Збройних сил України роз'яснив військовослужбовцям порядок реалізації їх конституційного права на участь в виборах президента України та алгоритм дій у разі відсутності військового за місцем прописки або в разі лікування в стаціонарі.

Раніше в Генштабі повідомили, що для військовослужбовців ЗСУ в цілому по Україні створили 93 виборчих ділянки для участі у виборах президента України.

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