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От 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моря

Новина українською →
Грузия, Тбилиси, Вторник 16 августа 2022 08:00
От 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моря Фото: Виды в Батуми (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Народ Грузии встречает украинцев с открытыми объятиями. Тем, кто бывал в этой стране и задумывался о покупке жилья, представляется возможность стать владельцем недвижимости.

Цены на жилье в городах Грузии растут, но не такими темпами, как в Европе. Купить квартиру иностранцам в этой стране не сложно.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит недвижимость в Тбилиси и Батуми и что нужно учесть при выборе жилья в этой стране.

Что дает покупка недвижимости в Грузии и можно ли там жить постоянно

Для покупки жилья в Грузии достаточно предъявить паспорт. Украинцы имеют право покупать квартиры или дома, но не сельскохозяйственные участки. Следует учесть, что сельскохозяйственной считается любая земля за пределами больших городов. При поиске дома в деревне следуетпомнить об этой норме.

При покупке квартиры договор составляют на грузинском языке и том языке, который удобен покупателю.

Спрос на жилье в Грузии с волной эмиграции и туристической привлекательности растет быстрыми темпами. Это значит, что приобретение квартиры в популярной локации может оказаться выгодной инвестицией.

От 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моря

Фото: Застройка в историческом районе Тбилиси (unsplash.com/neil-sengupta)

При покупке недвижимости с минимальной стоимостью 100 тысяч долларов можно получить временный вид на жительство для всей семьи сроком на год. Потом его можно продлить, если жилье остается в собственности. Спустя 5 лет можно подаваться на постоянный вид на жительство. Все это время можно проживать в стране.

Где искать жилье в Грузии: популярные города и районы

В Грузии больше всего домов и квартир продается в черноморском курортном городе Батуми и столице Тбилиси. Другие локации Грузии, пользующиеся спросом, включают горные курортные поселки Гудаури и Бакуриани, а также относительно небольшие города, такие как Кутаиси и Рустави (25 км от Тбилиси), сообщается на сайте korter.ge.

  • Выбирая жилье в Тбилиси, стоит знать, какие районы самые популярные. Старый Тбилиси — это исторический район с туристическими достопримечательностями, включая древние монастыри и стеклянный мост. В этом районе много ресторанов и кафе, магазинов и торговых центров.
  • Район Ваке - тут сочетается современная культура и древность. В этом районе находится первый государственный университет, одна из самых больших зон отдыха города – парк Ваке. Ваке называют районом богачей и бомонда.
  • Сабуртало – "новый город" с современными магазинами и зданиями, где нет исторических зданий. Тут находятся преимущественно квартиры в домах средней этажности.

Инвесторы также предпочитают покупать квартиры в районах Варкетили поблизости от аэропорта Тбилиси и Глдани.

В Батуми самые популярные районы:

  • Центр;
  • Новый бульвар;
  • район Аэропорт.

От 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моря

Фото: Примеры цен в новостройках Батуми (скриншот РБК-Украина/myhome.ge)

Сайты, где искать варианты недвижимости в Грузии

Поиск вариантов жилья можно доверить агентствам недвижимости, которые помогут с правильным оформлением документов. Но предварительно не помешает изучить разные варианты на специализированных сайтах:

  • myhome.ge - предложения продажи квартир от собственников, застройщиков и агентств.
  • place.ge - портал с объявлениями от владельцев недвижимости и риелторов;
  • homesearch.ge - предложения по квартирам, домам от агентств;
  • mbg.ge – объявления от агентств недвижимости;
  • espatriati.com - объявления от риелторов по разным регионам Грузии;
  • korter.ge - предложения в новостройках в Батуми, Тбилиси, Гудаури, Бакуриани;
  • gancxadebebi.ge - объявления от частных владельцев домов и квартир в Тбилиси.

От 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моряФото: Цены на недвижимость в Батуми (скриншот РБК-Украина/myhome.ge)

Сколько стоят квартиры в популярных городах

Жилье в Грузии дорожает из-за наплыва эмигрантов, однако цены остаются приемлемыми даже в столице Тбилиси. В первом полугодии 2022 года в Тбилиси спрос на квартиры в новостройках премиум-сегмента вырос вдвое, в среднем сегменте — на 95%. Средняя цена квадратного метра в новостройке города - 1200 долларов. В готовых домах в живописном районе можно найти предложения от 700 долларов за квадратный метр.

Однокомнатная квартира на 3 этаже в старом 8-этажном доме продается за 30 тысяч долларов без мебели. Площадь жилья – 35 кв. м.

Двухкомнатную квартиру можно найти по цене 42 тысячи долларов – площадь такого жилья в новостройке – 45 кв. м.

От 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моряФото: Пример стоимости двухкомнатных квартир в Тбилиси (скриншот РБК-Украина/myhome.ge)

Отремонтированную трехкомнатную квартиру в популярном комплексе Дирси в Тбилиси площадью 70 кв. м на 19 этаже с видом на реку Кура и горы продают за 55 тысяч долларов (786 долларов за "квадрат"). "Трешка" на 81 кв. м в процессе строительства обойдется еще дешевле – 51,1 тыс. долларов.

От 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моря

Фото: Цены в новостройках Тбилиси (скриншот РБК-Украина/myhome.ge)

В Батуми за полгода рост продаж недвижимости эконом-класс составил 63%, бизнес-класса – 71%, а премиального сегмента – 84%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройке – 873 долларов, на вторичном рынке – 621, эконом-жилье можно найти по цене от 400 долларов за "квадрат".

От 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моря

Фото: Цены на однокомнатые квартиры в Батуми (скриншот РБК-Украина/myhome.ge)

Хотя "однушки" стартуют с 20 тысяч долларов. Это будет "коробка" без отделки сразу после строителей или эконом-жилье в старом доме, которое также нуждается в ремонте, стоимостью от 500 долларов за квадратный метр.

Квартира-студия с видом на море в новом комплексе с выходом на пляж обойдется в 40 тысяч долларов – площадь 27 кв. м.

От 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моряОт 20 тысяч долларов. За сколько можно купить квартиру в Грузии у моряФото: Цены на новую недвижимость в Батуми (скриншот РБК-Украина/myhome.ge)

Двухкомнатые иногда можно купить еще дешевле – за 19500 долларов с мебелью и техникой. В таком объявлении говорится, что дом старый, жилье находится на 1 этаже из 9, общая площадь – 35 кв. м. Но по фотографиям состояние квартиры - "заходи и живи".

Трехкомнатные квартиры с видом на море обойдутся от 50 тысяч долларов. Но это голые стены. Готовые 3-комнатные квартиры с мебелью в элитных комплексах – от 120 тысяч долларов.

Напомним, мы писали, как арендовать жилье в Польше украинцам.

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