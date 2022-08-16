Від 20 тисяч доларів. За скільки можна купити квартиру в Грузії біля моря

Ціни на житло в містах Грузії ростуть, але не такими темпами, як в Європі. Купити квартиру іноземцям в цій країні не складно.

Народ Грузії зустрічає українців із відкритими обіймами. Ті, хто бував в цій країні і замислювався про покупку житла, мають можливість стати власником нерухомості.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує нерухомість у Тбілісі і Батумі і що потрібно врахувати при виборі житла в цій країні.

Що дає покупка нерухомості в Грузії і чи можна там жити постійно

Для покупки житла в Грузії досить пред'явити паспорт. Українці мають право купувати квартири або будинки, але не сільськогосподарські ділянки. Слід врахувати, що сільськогосподарською вважається будь-яка земля за межами великих міст. При пошуку будинку в селі слід пам'ятати про цю норму.

При покупці квартири договір складають грузинською мовою і тією мовою, яка зручна покупцеві.

Попит на житло в Грузії із хвилею еміграції та туристичною привабливістю зростає швидкими темпами. Це означає, що придбання квартири в популярній локації може виявитися вигідною інвестицією.

Фото: Забудова в історичному районі Тбілісі (unsplash.com/neil-sengupta)

При купівлі нерухомості з мінімальною вартістю 100 тисяч доларів можна отримати тимчасову посвідку на проживання для всієї родини терміном на рік. Потім її можна продовжити, якщо житло залишається у власності. Через 5 років можна подаватися на постійний дозвіл на проживання. Весь цей час можна проживати в країні.

Де шукати житло в Грузії: популярні міста і райони

У Грузії найбільше будинків і квартир продається в чорноморському курортному місті Батумі і столиці Тбілісі. Інші локації Грузії, що користуються попитом, включають гірські курортні селища Гудаурі і Бакуріані, а також відносно невеликі міста, такі як Кутаїсі і Руставі (25 км від Тбілісі), повідомляється на сайті korter.ge.

Вибираючи житло в Тбілісі, варто знати, які райони найпопулярніші. Старий Тбілісі - це історичний район з туристичними пам'ятками, включаючи стародавні монастирі та скляний міст. У цьому районі багато ресторанів і кафе, магазинів і торгових центрів.

Район Ваке - тут поєднується сучасна культура і старовину. У цьому районі знаходиться перший державний університет, одна з найбільших зон відпочинку міста – парк Ваке. Ваке називають районом багатіїв і бомонду.

Сабуртало - "нове місто" з сучасними магазинами і будівлями, де немає історичних будівель. Тут знаходяться переважно квартири в будинках середньої поверховості.

Інвестори також вважають за краще купувати квартири в районах Варкетілі поблизу від аеропорту Тбілісі і Глдані.

У Батумі найпопулярніші райони:

Центр;

Новий бульвар;

район Аеропорт.

Фото: Приклади цін в новобудовах Батумі (скріншот РБК-Україна/myhome. ge)

Сайти, де шукати варіанти нерухомості в Грузії

Пошук варіантів житла можна довірити агентствам нерухомості, які допоможуть з правильним оформленням документів. Але попередньо не завадить вивчити різні варіанти на спеціалізованих сайтах:

myhome.ge - пропозиції продажу квартир від власників, забудовників і агентств.

place.ge - портал із оголошеннями від власників нерухомості та ріелторів;

homesearch.ge - пропозиції з квартир, будинків від агентств;

mbg.ge - оголошення від агентств нерухомості;

espatriati.com - оголошення від ріелторів по різних регіонах Грузії;

korter.ge - пропозиції в новобудовах в Батумі, Тбілісі, Гудаурі, Бакуріані;

gancxadebebi.ge - оголошення від приватних власників будинків і квартир у Тбілісі.

Фото: Ціни на нерухомість в Батумі (скріншот РБК-Україна/myhome.ge)

Скільки коштують квартири в популярних містах

Житло в Грузії дорожчає через наплив емігрантів, проте ціни залишаються прийнятними навіть у столиці Тбілісі. У першому півріччі 2022 року в Тбілісі попит на квартири в новобудовах преміум-сегмента виріс удвічі, в середньому сегменті — на 95%. Середня ціна квадратного метра в новобудові міста - 1200 доларів. У готових будинках в мальовничому районі можна знайти пропозиції від 700 доларів за квадратний метр.

Однокімнатна квартира на 3 поверсі в старому 8-поверховому будинку продається за 30 тисяч доларів без меблів. Площа житла - 35 кв. м.

Двокімнатну квартиру можна знайти за ціною 42 тисячі доларів - площа такого житла в новобудові - 45 кв. м.

Фото: Приклад вартості двокімнатних квартир в Тбілісі (скріншот РБК-Україна/myhome.ge)

Відремонтовану трикімнатну квартиру в популярному комплексі Дірсі в Тбілісі площею 70 кв. м на 19 поверсі з краєвидом на річку Кура і гори продають за 55 тисяч доларів (786 доларів за "квадрат"). "Трійка" на 81 кв.м в процесі будівництва обійдеться ще дешевше – 51,1 тис. доларів.

Фото: Ціни в новобудовах Тбілісі (скріншот РБК-Україна/myhome.ge)

В Батумі за півроку зростання продажів нерухомості економ-клас склало 63%, бізнес-класу – 71%, а преміального сегмента – 84%. Середня вартість квадратного метра в новобудові - 873 доларів, на вторинному ринку - 621, економ-житло можна знайти за ціною від 400 доларів за "квадрат".

Фото: Ціни на однокімнатні квартири в Батумі (скріншот РБК-Україна/myhome.ge)

Хоча "однушки" стартують з 20 тисяч доларів, це буде "коробка" без оздоблення відразу після будівельників або економ-житло в старому будинку, яке також потребує ремонту вартістю, від 500 доларів за квадратний метр.

Квартира-студія з краєвидом на море в новому комплексі з виходом на пляж обійдеться в 40 тисяч доларів – площа 27 кв. м.

Фото: Ціни на нову нерухомість в Батумі (скріншот РБК-Україна/myhome.ge)

Двокімнатні іноді можна купити ще дешевше - за 19500 доларів з меблями і технікою. В такому оголошенні говориться, що будинок старий, житло знаходиться на 1 поверсі з 9, загальна площа – 35 кв.м. Але за фотограіями стан квартири - "заходь і живи".

Трикімнатні квартири з краєвидом на море обійдуться від 50 тисяч доларів. Але це голі стіни. Готові 3-кімнатні квартири з меблями в елітних комплексах - від 120 тисяч доларів.