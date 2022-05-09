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20 литров в сутки. Одна из АЗС увеличила лимит на продажу топлива, но есть условие

Фото: АЗС (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На АЗС "Wog" с 9 мая увеличивается ограничения до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сеть АЗК " WOG"

Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически.

"Этот шаг позволит обеспечить эффективную работу служб критической инфраструктуры, а клиентам АЗК WOG позволит заправиться достаточным количеством топлива, чтобы добраться до пункта назначения или до следующего АЗК для дозаправки", - сообщают в компании.

Зарегистрироваться в системе лояльности можно по ссылкой установив приложение PRIDE от WOG.

Кошелек PRIDE сейчас работает только на отоваривание ранее купленного топлива.

Напомним, дефицит топлива на украинских АЗС связан с последствиями войны. Российские удары уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, а также повредили логистические сети.

На днях президент Владимир Зеленский поручил правительству решить ситуацию с дефицитом горючего в Украине.

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АЗС