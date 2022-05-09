20 литров в сутки. Одна из АЗС увеличила лимит на продажу топлива, но есть условие

Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически.

"Этот шаг позволит обеспечить эффективную работу служб критической инфраструктуры, а клиентам АЗК WOG позволит заправиться достаточным количеством топлива, чтобы добраться до пункта назначения или до следующего АЗК для дозаправки", - сообщают в компании.

Зарегистрироваться в системе лояльности можно по ссылкой установив приложение PRIDE от WOG.

Кошелек PRIDE сейчас работает только на отоваривание ранее купленного топлива.