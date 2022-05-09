20 літрів на добу. Одна із АЗС збільшила ліміт на продаж палива, але є умова

Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.

"Цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам АЗК WOG дозволить заправитись достатньою кількістю пального, щоб дістатися до пункту призначення або до наступного АЗК для дозаправки", - повідомляють в компанії.

Зареєструватися в системі лояльності можна за посиланням, встановивши застосунок PRIDE від WOG.

Гаманець PRIDE наразі працює лише на отоварення раніше купленого пального.