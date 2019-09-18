Более 20% клиентов "Волыньгаз Сбыта" пользуются Личным кабинетом

Более 50 тыс. клиентов ООО "Волыньгаз Сбыт" решают все газовые вопросы и платят за голубое топливо дистанционно с собственного компьютера или мобильных приложений с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На сегодня ООО "Волыньгаз Сбыт" для оперативного решения вопросов предлагает своим потребителям около десятка онлайн-сервисов: мобильные приложения для всех разновидностей гаджетов, СМС-информирование, электронная почта, Контакт-центр, вайбер-боты и тому подобное", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, самым популярным и самым информативным остается Личный кабинет на сайте 104.ua.

"Личный кабинет потребителя газа стал современной альтернативой походам в газовую компанию и очередям, - отмечает директор компании Николай Тищук. - Ведь теперь, когда стоимость газа разная ежемесячно, потребитель все изменения сразу получает в своем Личном кабинете и полностью контролирует личный счет и планирует дальнейшее использование энергоносителя".

В пресс-службе подчеркнули, что пользователи Личного кабинета получают высокий уровень защиты персональных данных, кроме того, имеют возможность отслеживать историю платежей, вносить показания счетчика, платить с наименьшей комиссией и выбирать для расчетов удобный сервис. Также Личный кабинет особенно информативен для получателей государственной помощи – льготников и субсидиантов, ведь оперативно отображает всю необходимую информацию о начислениях и назначений.

"Как известно, с 1 мая 2019 года по решению правительства, НКРЭКУ и "Нафтогаза Украины" ежемесячно изменяется цена на природный газ для нужд потребителей и является различной во всех областях Украины. Поэтому пользователи Личного кабинета получают всю необходимую информацию и о стоимости газа и всех нововведений на рынке голубого топлива. К слову, в рамках акции "Твоя энергонезависимость" волыняне купили больше всего газа на зиму по летней цене именно через личный кабинет. Напомним, что впервые потребители газа имеют возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон. Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5 995,53 гривен за 1000 куб. м. Акция "Твоя энергонезависимость" стартовала накануне Дня Независимости - 23 августа и продлится только месяц, до 25 сентября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что потребителям газа не нужно ждать бумажного счета за газ. Необходимо уделить несколько минут времени и пройти регистрацию на сайте 104.ua в разделе "Регистрация". Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ.