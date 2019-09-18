Понад 20% клієнтів "Волиньгаз Збуту" користуються Особистим кабінетом

Понад 50 тис. клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут" вирішують усі газові питання та сплачують за блакитне паливо дистанційно, з власного комп’ютера або мобільних додатків за домопогою онлайн-сервісу "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На сьогодні ТОВ "Волиньгаз Збут" для оперативного вирішення питань пропонує своїм споживачам близько десятка онлайн-сервісів: мобільні додатки для усіх різновидів гаджетів, СМС-інформування, електронна пошта, Контакт-центр, вайбер-боти тощо", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, найпопулярнішим і найінформативнішим залишається Особистий кабінет на сайті 104.ua.

"Особистий кабінет споживача газу став сучасною альтернативою походам у газову компанію та чергам, - зауважує директор компанії Микола Тищук. - Адже тепер, коли вартість газу різна щомісяця, споживач усі зміни одразу отримує в своєму Особистому кабінеті та повністю контролює особовий рахунок та планує подальше використання енергоносія".

У прес-службі підкреслили, що користувачі Особистого кабінету отримують високий рівень захисту персональних даних, крім того, мають можливість відстежувати історію платежів, вносити показання лічильника, сплачувати з найменшою комісією та обирати для розрахунків найзручніший сервіс. Також Особистий кабінет особливо інформативний для отримувачів державної допомоги – пільговиків та субсидіантів, адже оперативно відображає усю необхідну інформацію щодо нарахувань та призначень.

"Як відомо, з 1 травня 2019 року за рішенням уряду, НКРЕКП та "Нафтогазу України" щомісяця змінюється ціна на природний газ для потреб споживачів та є різною у всіх областях України. Тому користувачі Особистого кабінету отримують усю необхідну інформацію і щодо вартості газу та усіх нововведень на ринку блакитного палива. До слова, в рамках акції "Твоя енергонезалежність" волиняни купили найбільше газу на зиму за літньою ціною саме через особистий кабінет. Нагадаємо, що вперше споживачі газу мають можливість закупити свій персональний резерв газу на весь опалювальний сезон. Ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні - 5 995,53 гривень за 1000 куб. м. Акція "Твоя енергонезалежність" стартувала напередодні Дня Незалежності - 23 серпня і триватиме лише місяць, до 25 вересня", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що споживачам газу не потрібно чекати паперового рахунку за газ. Необхідно приділити кілька хвилин часу та пройти реєстрацію на сайті 104.ua у розділі "Реєстрація". Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.