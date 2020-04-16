Еще 20 гражданских и военных вернулись домой: как прошел обмен пленными

16 апреля состоялся обмен пленными на Донбассе между Украиной и ОРДЛО. Процедура была организована в два этапа, в результате удалось освободить 20 украинцев. Все подробности первого в этом году обмена пленными - в материале РБК-Украина.

Список освобожденных украинцев

Сегодня Украина вернула 20 граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Среди освобожденных - двое военных, правоохранитель и 17 гражданских лиц.

9 человек вернулись из "ДНР": Алакоз Александр, Гриненко Николай, Илюхин Николай, Карась Владимир, Костев Евгений, Помеляйко Александр, Садовский Александр, Сирык Вадим, Шайдов Виктор.

Из плена в "ЛНР" освобождены 11 украинцев: Желдак Виталий, Мироныч Сергей, Можаев Валентин, Полозов Николай, Попова Алевтина, Русинов Сергей, Сливка Иван, Сливка Александр, Табачный Александр, Штиль Александр, Яковенко Александр.

Из-за вспышки коронавируса вернувшиеся украинцы после обмена направились на 2-х недельную обсервацию на подконтрольной территории недалеко от линии соприкосновения.

В рамках обмена Киев передал ОРДЛО 14 человек. Впервые украинская сторона вернула больше людей, чем передала.

Обмен между "ЛНР" и Украиной

Передача пленных прошла сегодня под Луганском в районе пгт. Счастье. Задерживаемых доставили на место автобусами.

Изначально планировалось осуществить обмен по формуле "11 на 7", однако 3 человека отказались возвращаться на оккупированную территорию Луганской области. Так называемая “ЛНР” освободила 11 украинских граждан.

Фото: обмен в Луганской области (ssu.gov.ua)

Омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что в результате обмена удалось вернуть:

Виталия Желдака (осужден так называемым "Верховным судом ЛНР", незаконно содержался в исправительной колонии Луганской области);

Александра Табачного (инвалид и ветеран МВД Украины, с 2019 находился в Луганском СИЗО);

Алевтину Попову (в 2019 году приговорена так называемым судом "ЛНР" за "государственную измену", с 2018 года находилась в исправительном учреждении Луганска).

Сергея Русинова (задержан в 2018 году из-за того, что в соцсетях призвал к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР").

Киев передал "ЛНР" четырех человек. Двое из них являются гражданами Российской Федерации.

Обмен между Донецком и Киевом

Утром 16 апреля на КПВВ "Майорск" состоялась передача пленных в формате "10 на 9". Один человек отказался от обмена. Украина вернула 9 человек, находившихся в неволе в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".

В списке освобожденных - служащий Вооруженных Сил Украины. Виктор Шайдов попал в плен и удерживался на территории так называемой “ДНР” с 2019 года.

Фото: освобожденные из плена в "ДНР" (facebook.com denisovaombudsman)

Позиция Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на прошедший сегодня обмен заявив, что Украина продолжит бороться, пока все находящиеся в плену граждане нашей страны не будут освобождены.

"Мы вернем всех в рамках и минских договоренностей, и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех", - отметил глава государства.

Также в Офисе президента сегодня заявили, что продолжаются переговоры о новых обменах для освобождения украинцев, находящихся в плену на территории оккупированного Крыма и России.

Реакция РФ

В Москве положительно оценили прошедший обмен пленными, назвав его шагом в направлении решений парижского саммита в "нормандском формате". Также в РФ рассчитывают на достижение новых договоренностей во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы 22 апреля.

Подготовка к обмену

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в начале апреля стороны договорились провести обмен пленными до Пасхи. Окончательная дата была согласована на 16 апреля.

Передачу пленных запланировали в районе линии соприкосновения сторон в двух локациях в Луганской и Донецкой областях.

Представители ОРДЛО перед обменом предоставили список 19 украинцев, которых они готовы передать Украине. Из них 8 человек находились в плену в "ДНР" и 11 в "ЛНР".

При этом украинская сторона не назвала точного количества людей, готовящихся на обмен. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что среди них есть лица, которые не желают возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Также Резников заявил, что всего в списках на обмен значится около двухсот граждан. Однако среди них есть лица, которые находятся в статусе “пропавших без вести”. По словам министра, Украина готова к формату передачи пленных "всех на всех" без каких-либо условий.