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От +20 до 0. Синоптики показали карту погоды в Украине

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 29 ноября, в Украине наблюдается настоящее противостояние температур осени и зимы. В разных областях страны погода кардинально отличается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Сегодня днем в Украине зафиксировали отличие температур в разных регионах. Так, например, в Крыму столбики термометров остановились на отметке +20 градусов за Цельсием.

В то же время в южных областях Украины температура воздуха достигла +12..+14 градусов.

А во Львове зафиксировали около 0 градусов. Также там прошел небольшой снег.

Напомним, погода в Украине в декабре может огорчить украинцев резкими перепадами уже в первой декаде месяца. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, а также морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем.

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Погода в Украине