Від +20 до 0. Синоптики показали карту погоди в Україні

У понеділок, 29 листопада, в Україні спостерігається справжнє протистояння температур осені та зими. У різних областях країни погода кардинально відрізняється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Сьогодні вдень в Україні зафіксували відмінність температур у різних регіонах. Так, наприклад, у Криму стовпчики термометрів зупинилися на позначці +20 градусів за Цельсієм.
Водночас у південних областях України температура повітря досягла +12..+14 градусів.
А у Львові зафіксували близько 0 градусів. Там також пройшов невеликий сніг.
Нагадаємо, погода в Україні в грудні може засмутити українців різкими перепадами вже у першій декаді місяця. Синоптики прогнозують сильні снігопади, а також морози у деяких регіонах до -23 градусів уночі та до -15 вдень.