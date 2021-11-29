От +20 до 0. Синоптики показали карту погоды в Украине

В понедельник, 29 ноября, в Украине наблюдается настоящее противостояние температур осени и зимы. В разных областях страны погода кардинально отличается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook .

Сегодня днем в Украине зафиксировали отличие температур в разных регионах. Так, например, в Крыму столбики термометров остановились на отметке +20 градусов за Цельсием.

В то же время в южных областях Украины температура воздуха достигла +12..+14 градусов.

А во Львове зафиксировали около 0 градусов. Также там прошел небольшой снег.