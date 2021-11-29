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От +20 до 0. Синоптики показали карту погоды в Украине

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 15:56
От +20 до 0. Синоптики показали карту погоды в Украине Фото: температура в Украине 29 ноября кардинально отличается в разных областях (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 29 ноября, в Украине наблюдается настоящее противостояние температур осени и зимы. В разных областях страны погода кардинально отличается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Сегодня днем в Украине зафиксировали отличие температур в разных регионах. Так, например, в Крыму столбики термометров остановились на отметке +20 градусов за Цельсием.

В то же время в южных областях Украины температура воздуха достигла +12..+14 градусов.

А во Львове зафиксировали около 0 градусов. Также там прошел небольшой снег.От +20 до 0. Синоптики показали карту погоды в Украине

Напомним, погода в Украине в декабре может огорчить украинцев резкими перепадами уже в первой декаде месяца. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, а также морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем.

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