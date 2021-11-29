Від +20 до 0. Синоптики показали карту погоди в Україні

У понеділок, 29 листопада, в Україні спостерігається справжнє протистояння температур осені та зими. У різних областях країни погода кардинально відрізняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook .

Сьогодні вдень в Україні зафіксували відмінність температур у різних регіонах. Так, наприклад, у Криму стовпчики термометрів зупинилися на позначці +20 градусів за Цельсієм.

Водночас у південних областях України температура повітря досягла +12..+14 градусів.

А у Львові зафіксували близько 0 градусів. Там також пройшов невеликий сніг.