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Від +20 до 0. Синоптики показали карту погоди в Україні

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 15:56
Від +20 до 0. Синоптики показали карту погоди в Україні Фото: температура в Україні 29 листопада кардинально відрізняється у різних областях (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 29 листопада, в Україні спостерігається справжнє протистояння температур осені та зими. У різних областях країни погода кардинально відрізняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Сьогодні вдень в Україні зафіксували відмінність температур у різних регіонах. Так, наприклад, у Криму стовпчики термометрів зупинилися на позначці +20 градусів за Цельсієм.

Водночас у південних областях України температура повітря досягла +12..+14 градусів.

А у Львові зафіксували близько 0 градусів. Там також пройшов невеликий сніг.

Від +20 до 0. Синоптики показали карту погоди в Україні

Нагадаємо, погода в Україні в грудні може засмутити українців різкими перепадами вже у першій декаді місяця. Синоптики прогнозують сильні снігопади, а також морози у деяких регіонах до -23 градусів уночі та до -15 вдень.

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