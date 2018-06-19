Более 2 тыс. украинцев оправдали в судах при поддержке адвокатов БПД, - Петренко

Адвокаты бесплатной правовой помощи помогли защитить права 2300 украинцев в судах

При поддержке адвокатов бесплатной правовой помощи (БПД) 2300 граждан Украины были оправданы в судах. Об этом сообщил Twitter министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Для меня очень важная цифра, которая отвечает на вопрос, нужно было внедрение системы бесплатной правовой помощи. 2300 украинских граждан были оправданы по делам, где их представляли адвокаты БПД. Это 2300 жизней, которые не были сломаны правоохранительной системой", - отметил Петренко.

Для мене є дуже важливою цифра, яка відповідає на питання, чи потрібно було впровадження системи безоплатної правової допомоги.



2300 українських громадян були виправдані у справах, де їх представляли адвокати БПД. Це 2300 життів, які не були зламані правоохоронною системою. pic.twitter.com/Hz1NnlG8TW — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 19, 2018

Напомним, за пять лет более двух миллионов украинцев получили бесплатную правовую помощь. На сегодня в Украине работают более 550 центров бесплатной правовой помощи.

Добавим, ранее Павел Петренко сообщал, что Министерство юстиции Украины, начиная с 2016 года, в своих фронт-офисах в родильных домах издало онлайн более 310 тыс. свидетельств о рождении младенцев. Теперь Минюст переходит на новый формат IT-коммуникаций, благодаря которому родители смогут получить все документы для детей в режиме онлайн.