Понад 2 тис. українців виправдали у судах за підтримки адвокатів БПД, - Петренко

Адвокати безоплатної правової допомоги допомогли захистити права 2300 українців у судах

За підтримки адвокатів безоплатної правової допомоги (БПД) 2300 громадян України були виправдані у судах. Про це повідомив у Twitter міністр юстиції України Павло Петренко.

"Для мене є дуже важливою цифра, яка відповідає на питання, чи потрібно було впровадження системи безоплатної правової допомоги. 2300 українських громадян були виправдані у справах, де їх представляли адвокати БПД. Це 2300 життів, які не були зламані правоохоронною системою", - зазначив Петренко.

Для мене є дуже важливою цифра, яка відповідає на питання, чи потрібно було впровадження системи безоплатної правової допомоги.



2300 українських громадян були виправдані у справах, де їх представляли адвокати БПД. Це 2300 життів, які не були зламані правоохоронною системою. pic.twitter.com/Hz1NnlG8TW — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 19, 2018

Нагадаємо, за п'ять років понад два мільйони українців отримали безоплатну правову допомогу. На сьогодні в Україні працюють понад 550 центрів безоплатної правової допомоги.

Додамо, раніше Павло Петренко повідомляв, що Міністерство юстиції України, починаючи з 2016 року, у своїх фронт-офісах в пологових будинках видало онлайн понад 310 тис. свідоцтв про народження немовлят. Тепер Мін'юст переходить на новий формат IT-комунікацій, завдяки якому батьки зможуть отримати всі документи для дітей в режимі онлайн.