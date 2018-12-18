Почти 2 млн киевлян уже оценили преимущества электронной записи к врачу, - КГГА

В КГГА рассказали о медицинских сервисах в Киеве

Более 1,9 млн киевлян воспользовались сервисами медицинских информационных систем (МИС). Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, медицинские информационные системы, такие как HELSI, Medstar, «Поликлиника без очередей», дают возможность пациенту записаться на прием к врачу на выбранное время и не тратить время в очередях.

«Пациент может записаться на прием через интернет с компьютера или смартфона или в регистратуре медицинского учреждения во время визита или позвонив. Кроме того, записать пациента на прием может врач. При этом около 60% пациентов записываются на прием через интернет. Собственный электронный кабинет пациента дает возможность записать себя или своего ребенка на прием к врачу на удобное время. А в ближайшее время каждый пациент сможет просмотреть записи, которые были внесены врачами в карту во время прошлых посещений», – отметил Николай Поворозник.

Например, на сайте helsi.me пациент может найти врача по адресу проживания, записаться на прием к семейному и узкопрофильному врачу на конкретное время, записать своего ребенка. Сейчас разработчики работают над тем, чтобы пациенты имели доступ к своим историям посещений, могли пересмотреть свои предыдущие диагнозы, планы лечения и диагностики.

«Все коммунальные медицинские учреждения объединены в единое информационное пространство. Девять районов Киева (кроме Днепровского) подключены к сервису HELSI. Это обеспечивает запись к врачам в 23 центрах первичной медико-санитарной помощи (235 амбулатории), а также в 11 консультационно-диагностических центрах и их филиалах и 4 детских клинических больницах. В системах зарегистрировано более 2000 врачей с отражением их графиков работы. Сейчас около 1000 врачей в Киеве ведут медицинскую карту пациентов в электронной форме», – отметил Николай Поворозник.

Он заметил, что для того чтобы медицинские работники смогли работать с сервисами медицинских информационных систем, более 3500 врачей и медицинских сестер прошли обучение компьютерной грамотности в 15 компьютерных классах и получили сертификаты о готовности работать с медицинской информационной системой.

«Сервисы HELSI, Medstar дают медучреждениям возможность принимать непосредственное участие в медицинской реформе – подключить заведение и врачей, зафиксировать выбор пациентом своего семейного врача и передать всю информацию центральному компоненту eHealth», – подчеркнул Николай Поворозник.