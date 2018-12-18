Майже 2 млн киян вже оцінили переваги електронного запису до лікаря, - КМДА

В КМДА розповіли про медичні сервіси у Києві

Понад 1,9 млн киян скористалися сервісами медичних інформаційних систем (МІС). Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, медичні інформаційні системи, такі як HELSI, Medstar, «Поліклініка без черг», дають можливість пацієнту записатися на прийом до лікаря на обрану годину і не витрачати час у чергах.

«Пацієнт може записатися на прийом через інтернет з комп’ютера чи смартфону або в реєстратурі медичного закладу – під час візиту або зателефонувавши. Окрім того, записати пацієнта на прийом може лікар. При цьому близько 60% пацієнтів записуються на прийом через інтернет. Власний електронний кабінет пацієнта дає можливість записати себе або свою дитину на прийом до лікаря на зручний час. А найближчим часом кожен пацієнт зможе переглянути записи, які були внесені лікарями в карту під час минулих відвідувань», – зазначив Микола Поворозник.

Наприклад, на сайті helsi.me пацієнт може знайти свого лікаря за адресою проживання, записатися на прийом до сімейного та вузькопрофільного лікаря на конкретний час, записати свою дитину. Наразі розробники працюють над тим щоб пацієнти мали доступ до своїх історій відвідувань, могли переглянути свої попередні діагнози, плани лікування та діагностики.

«Усі комунальні медичні установи об’єднані в єдиний інформаційний простір. Дев’ять районів Києва (крім Дніпровського) підключені до сервісу HELSI. Це забезпечує запис до лікарів у 23 центрах первинної медико-санітарної допомоги (235 амбулаторії), а також у 11 консультаційно-діагностичних центрах та їх філіях і 4 дитячих клінічних лікарнях. У системах зареєстровано більш ніж 2000 лікарів з відображенням їхніх графіків роботи. Наразі близько 1000 лікарів у Києві ведуть медичну картку пацієнтів в електронній формі», – зазначив Микола Поворозник.

Він зауважив, що для того щоб медичні працівники змогли працювати з сервісами медичних інформаційних систем, більше 3500 лікарів і медичних сестер пройшли навчання комп’ютерній грамотності у 15 комп'ютерних класах та отримали сертифікати про готовність працювати з медичною інформаційною системою.

«Сервіси HELSI, Medstar дають медзакладам можливість брати безпосередню участь в медичній реформі – підключити заклад та лікарів, зафіксувати вибір пацієнтом свого сімейного лікаря і передати всю інформацію до центрального компоненту eHealth», – підкреслив Микола Поворозник.