Более 192 тыс. клиентов "Днепрогаза" оценили преимущества онлайн платформы 104.ua

Газовая труба (kmu.gov.ua)

С начала года более 29 тысяч потребителей газа зарегистрировали "личный кабинет" на сайте 104.ua. Общее количество пользователей онлайн сервисом достигло 192 тысячи, что составляет около 50% от общего количества клиентов АО "Днепрогаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Днепре и Днепровском районе уже более 192 тысяч потребителей газа зарегистрированы на сайте 104.ua. В период карантина днепряне продолжают активно приобщаться к использованию дистанционного онлайн-сервиса", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, ежемесячно к онлайн платформе присоединяется в среднем 2,5 тысяч клиентов "Днепрогаза".

"В ноябре текущего года возможности "личного кабинета" на 104.ua были существенно расширены. Новая многофункциональная платформа предоставляет клиентам универсальные решения, которые делают расчеты за газ и его доставку простыми и удобными, - комментирует начальник управления внешних коммуникаций АО "Днепрогаз" Никита Лучкин. - Сейчас реализована возможность с одного аккаунта управлять лицевыми счетами в различных газовых компаниях, независимо от их местоположения. К тому же, немалым преимуществом является опция присоединения к одному аккаунту до 25 лицевых счетов".

Также в пресс-службе отметили, что интерфейс "личного кабинета" на платформе 104.ua адаптирован под все виды гаджетов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS.

"Одним из главных преимуществ, которое появилось в обновленной системе, стала возможность оплаты за газ и его распределение в "один клик". Таким образом, зачисление средств по двум счетам производится одним платежом и позволяет клиентам сэкономить на комиссии банковского учреждения. Удачным дополнением стала также возможность автоматической передачи объемов потребленного газа. Для этого необходимо лишь подключить к счетчику модем 104.ua SMART. Система позволяет автоматизировать учет природного газа и освободить клиентов от необходимости ежемесячно передавать показания счетчиков", - говорится в сообщении.