19 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 19 июля - праздники дня (pixabay.com/JuergenPM)

19 июля 2018 года в народном календаре Еремеев день, когда по примете выпадает целебная роса

Все праздники 19 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

19 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных или международных праздников. Однако многие страны отмечают государственные значимые даты. Например, в Японии празднуется День женщин-министров, в России – День юридической службы МВД, а в Никарагуа отмечается День революции.

В народе 19 июля чествуются Еремеев день. В этот период полагалось завершить посевные работы и варить смородиновое варенье. Люди верили, что на Еремея выпадает самая целебная роса.

Главная примета дня: если босиком пройтись по росе, весь год пребудет здоровье.

Фото: В Еремеев день варят смородиновое варенье (pixabay.com/arinaja)

19 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1650 году был заключен военный союз между Богданом Хмельницким и турецким послом Осман-ага.

В 1696 году после победы Петра I над турецким гарнизоном Россия получила выход в Азовское море.

В 1790 году произошло Керченское сражение в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 гг., в результате которого был защищен Крым от Османской империи.

В 1877 году состоялось крупнейшее сражение при Джуранлы в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

В 1946 году прошла первая кинопроба Мэрилин Монро.

В 1980 году в СССР открылись XXII Олимпийские игры.

19 июля: в этот день родились

В 1814 году – Сэмюэль Кольт, американский промышленник, основатель одноименной фирмы стрелкового оружия.

В 1893 году – Владимир Маяковский, известный русский поэт.

В 1934 году – Александр Ширвиндт, советский актер театра и кино.

В 1935 году – Василий Ливанов, советский актер театра и кино.

В 1947 году – Брайан Мэй, гитарист группы "Queen".

В 1971 году – Виталий Кличко, украинский боксер, политик, Киевский городской голова.

Фото: 19 июля 1971 года родился Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

19 июля: в этот день умерли

В 1374 году – Франческо Петрарка, известный итальянский поэт.

В 1937 году – Джордж Паркер, американский изобретатель перьевой ручки, основатель одноименной компании.

В 1984 году – Фаина Раневская, советская актриса театра и кино.

В 1990 году – Георгий Бурков, советский актер театра и кино.

Именинники 19 июля

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.

Яркие высказывания Виталия Кличко (video.rbc.ua)