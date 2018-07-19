19 июля: праздники и важные события на этот день

19 июля 2018 года в народном календаре Еремеев день, когда по примете выпадает целебная роса
Все праздники 19 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня нет всемирных или международных праздников. Однако многие страны отмечают государственные значимые даты. Например, в Японии празднуется День женщин-министров, в России – День юридической службы МВД, а в Никарагуа отмечается День революции.
В народе 19 июля чествуются Еремеев день. В этот период полагалось завершить посевные работы и варить смородиновое варенье. Люди верили, что на Еремея выпадает самая целебная роса.
Главная примета дня: если босиком пройтись по росе, весь год пребудет здоровье.
Фото: В Еремеев день варят смородиновое варенье (pixabay.com/arinaja)
В 1650 году был заключен военный союз между Богданом Хмельницким и турецким послом Осман-ага.
В 1696 году после победы Петра I над турецким гарнизоном Россия получила выход в Азовское море.
В 1790 году произошло Керченское сражение в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 гг., в результате которого был защищен Крым от Османской империи.
В 1877 году состоялось крупнейшее сражение при Джуранлы в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
В 1946 году прошла первая кинопроба Мэрилин Монро.
В 1980 году в СССР открылись XXII Олимпийские игры.
В 1814 году – Сэмюэль Кольт, американский промышленник, основатель одноименной фирмы стрелкового оружия.
В 1893 году – Владимир Маяковский, известный русский поэт.
В 1934 году – Александр Ширвиндт, советский актер театра и кино.
В 1935 году – Василий Ливанов, советский актер театра и кино.
В 1947 году – Брайан Мэй, гитарист группы "Queen".
В 1971 году – Виталий Кличко, украинский боксер, политик, Киевский городской голова.
Фото: 19 июля 1971 года родился Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)
В 1374 году – Франческо Петрарка, известный итальянский поэт.
В 1937 году – Джордж Паркер, американский изобретатель перьевой ручки, основатель одноименной компании.
В 1984 году – Фаина Раневская, советская актриса театра и кино.
В 1990 году – Георгий Бурков, советский актер театра и кино.
Сегодня свои именины отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.
Яркие высказывания Виталия Кличко (video.rbc.ua)