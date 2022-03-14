19 день війни. У Генштабі розповіли про втрати російських військ
Фото: російські військові втратили понад 12 тисяч осіб за 17 днів війни (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти втратили понад 12 тисяч осіб. При цьому на 19 днів війни ворог втратив понад 2 тисячі одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 тисяч осіб,
- танків - 389,
- бойових броньованих машин - 1249,
- артилерійських систем - 150,
- РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 64,
- засоби ППО - 34,
- літаків - 77,
- вертольотів - 90,
- автомобільної техніки - 617,
- легкі швидкісні катери - 3,
- цистерн з ПММ - 60,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня - 8.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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