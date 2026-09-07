19 400 гривень на зиму: українці зможуть витратити гроші не тільки на опалення

Українці з-поміж вразливих категорій, які отримають 19 400 гривень зимової підтримки, зможуть витратити кошти на власний розсуд.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтерв'ю LB.ua.
За його словами, кошти не мають прив'язки до конкретних товарів чи послуг, тому їх дозволено витрачати на власний розсуд - на закупівлю палива, теплого одягу, оплату комунальних послуг або інші потреби, пов’язані з підготовкою до зими.
Фінансування проєкту здійснюється через спеціальний гуманітарний рахунок у Національному банку України, куди кошти спрямовують міжнародні донори. Влада розробила уніфіковані рамки, за якими держава та гуманітарні партнери працюють за єдиними правилами на різних територіях.
Допомога виплачується з розрахунку на одне домогосподарство. У межах цієї програми держава та міжнародні партнери спільно визначили 11 найбільш вразливих категорій людей.
Для отримання грошової допомоги необхідно подати відповідну заяву до 30 жовтня. Зробити це можна декількома способами:
Фінансова підтримка виплачується з розрахунку на одне домогосподарство для підтримки громадян під час опалювального сезону. Допомогу можуть оформити такі категорії:
Нагадаємо, програма охоплюватиме родини, які проживають на територіях активних бойових дій та в межах 50 км від лінії фронту або державного кордону.
У 2026 році допомогу зможуть отримати не лише жителі приватних будинків, яким потрібні дрова для опалення. Програму поширять на мешканців міст, зокрема тих, хто живе у багатоповерхівках.