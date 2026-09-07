19 400 гривень на зиму: українці зможуть витратити гроші не тільки на опалення

За його словами, кошти не мають прив'язки до конкретних товарів чи послуг, тому їх дозволено витрачати на власний розсуд - на закупівлю палива, теплого одягу, оплату комунальних послуг або інші потреби, пов’язані з підготовкою до зими.

Фінансування проєкту здійснюється через спеціальний гуманітарний рахунок у Національному банку України, куди кошти спрямовують міжнародні донори. Влада розробила уніфіковані рамки, за якими держава та гуманітарні партнери працюють за єдиними правилами на різних територіях.

Допомога виплачується з розрахунку на одне домогосподарство. У межах цієї програми держава та міжнародні партнери спільно визначили 11 найбільш вразливих категорій людей.

Для отримання грошової допомоги необхідно подати відповідну заяву до 30 жовтня. Зробити це можна декількома способами:

у територіальних органах Пенсійного фонду України (ПФУ);

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у виконавчих органах сільських, селищних або міських рад.

Хто може отримати допомогу

Фінансова підтримка виплачується з розрахунку на одне домогосподарство для підтримки громадян під час опалювального сезону. Допомогу можуть оформити такі категорії: