UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

19 400 гривень на зиму: українці зможуть витратити гроші не тільки на опалення

20:05 07.09.2026 Пн
2 хв
Виплату зможуть оформити 11 найбільш вразливих категорій громадян
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українці зможуть витратити 19 400 грн на власний розсуд (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці з-поміж вразливих категорій, які отримають 19 400 гривень зимової підтримки, зможуть витратити кошти на власний розсуд.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, кошти не мають прив'язки до конкретних товарів чи послуг, тому їх дозволено витрачати на власний розсуд - на закупівлю палива, теплого одягу, оплату комунальних послуг або інші потреби, пов’язані з підготовкою до зими.

Фінансування проєкту здійснюється через спеціальний гуманітарний рахунок у Національному банку України, куди кошти спрямовують міжнародні донори. Влада розробила уніфіковані рамки, за якими держава та гуманітарні партнери працюють за єдиними правилами на різних територіях.

Допомога виплачується з розрахунку на одне домогосподарство. У межах цієї програми держава та міжнародні партнери спільно визначили 11 найбільш вразливих категорій людей.

Для отримання грошової допомоги необхідно подати відповідну заяву до 30 жовтня. Зробити це можна декількома способами:

  • у територіальних органах Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • у виконавчих органах сільських, селищних або міських рад.

Хто може отримати допомогу

Фінансова підтримка виплачується з розрахунку на одне домогосподарство для підтримки громадян під час опалювального сезону. Допомогу можуть оформити такі категорії:

  • отримувачі субсидій на придбання пічного палива, скрапленого газу та оплату ЖКП;
  • особи, які отримують допомогу при народженні дитини;
  • люди з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю;
  • багатодітні сім'ї;
  • одинокі матері та батьки, які отримують державну допомогу;
  • одинокі непрацездатні пенсіонери;
  • сім'ї внутрішньо переміщених осіб (крім безоплатно розміщених у приміщеннях, власникам яких держава компенсує комунальні послуги та паливо);
  • дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ);
  • прийомні сім'ї;
  • сім'ї патронатних вихователів.

Нагадаємо, програма охоплюватиме родини, які проживають на територіях активних бойових дій та в межах 50 км від лінії фронту або державного кордону.

У 2026 році допомогу зможуть отримати не лише жителі приватних будинків, яким потрібні дрова для опалення. Програму поширять на мешканців міст, зокрема тих, хто живе у багатоповерхівках.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство соціальної політикиВиплати